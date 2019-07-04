立院三讀政治檔案條例 拒移歸國家檔案可罰500萬

2019-07-04 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



民進黨政府力拚轉型正義最後一塊拼圖，立法院今天三讀「政治檔案條例」，為國發會檔案局辦理政治檔案的徵集、整理、保存、開放應用、研究及教育，提供法源依據。未來若有政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將審定的政治檔案移歸為國家檔案，最重可處500萬元罰鍰。

政治檔案條例立法目的，是為建立符合轉型正義精神、兼顧檔案當事人隱私的政治檔案開放應用制度，並推動關於威權體制、國家總動員、戒嚴、動員戡亂時期以及二二八事件的歷史研究與公民的轉型政治教育，公開真相並促成社會和解。

立法院司法及法制委員會五月底併案審查「政治檔案條例」草案；經朝野立委討論後，決議全案交付黨團協商。立法院長蘇嘉全今下午召集黨團協商後，將無共識的六條條文送院會表決，在民進黨團人數優勢下，表決通過其提出的修正動議版本。

在徵集檔案的範圍上，將自1945年8月15日起至1992年11月6日止，以及與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關的檔案、紀錄或文件。

三讀條文明定，政黨、附隨組織及黨營機構持有政治檔案，經促轉會審定為國家檔案者，必須在指定期限內移歸檔案局管理，並依審定清冊作成紀錄。而相關辦理事宜在促轉會依法解散後，由檔案局辦理，審定事項可邀集學者專家及社會公正人士進行。

三讀條文明定，政府機關在此條例施行日起6個月內，須清查完政治檔案，並編製目錄依規定程序報送檔案局；必要時可延長， 但延長期間不能超過6個月。經檔案局審定屬政治檔案者，應在指定期限內移轉為國家檔案；未移轉前，須依規定妥善保管、提供應用；但依「國家機密保護法」核定為 永久保密者，則暫不移轉。

政治檔案條例通過後，檔案當事人未來將可申請和本人所涉案件的政治檔案；若檔案當事人死亡，其配偶或民法所定繼承人也可申請。 不過，若相關檔案被核定為機密、或有嚴重影響國家安全、對外關係推動之虞，又或是經其他檔案當事人表示不予公開的私人文書，檔案局就須在指定場所提供閱覽 、抄錄或複製。

三讀條文明定，若有政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將審定的政治檔案移歸為國家檔案，可處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。政府機關、政黨、附隨組織或黨營機構若毀棄、損壞、隱匿，導致所保管的政治檔案無法堪用，處5年以下徒刑；未遂犯亦罰。