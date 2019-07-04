影╱盧秀燕認為中央補助口惠而不實 蘇貞昌：不分藍綠

2019-07-04 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市長盧秀燕因覺得中央補助口惠而實不至，「當乖乖牌沒有用」，今上午選擇不出席行政院會。恰好行政院長蘇貞昌今南下台中視察旱水排整治的大康橋計畫，當被問到此問題。他回說「不會啦！我今天下午特別在這麼忙的情況下還到台中市來，就是對於盧市長關心的台中種種建設，我都會大力支持」。

他也特別說，就台中旱溪整治，他在今年2月已經特別撥補6億元的經費繼續治理旱溪，對於往後有需要的經費，中央也全力支持，希望讓旱溪能夠早日更漂亮，「從淹水到親水，讓台中更好」。

也有記者問，看起來中央給台中市的都是一般的統籌款，對於她要爭取的台灣燈會和托育準公共化政策的補助， 似乎都只有六都之前經費的一半，且盧秀燕說台中燈會不需要屏東的3億，也許中央補助1億5就夠了。

蘇貞昌說，現在她（盧秀燕）做市長「當家方知柴米貴」他上個禮拜就有告訴盧秀燕「妳為了一個市，就這麼傷腦筋，我還要負擔22個縣市，但對台中市的需要，我還是會大力支持」。

至於燈會的辦理，「現在國防部的土地，都已經同意撥補。未來在經費上，如果還有需要，我們都同樣會支持」、「中央地方其實是一條心的，而在相關的補助上，也不分藍綠，希望大家都能夠更好」。

另雖盧秀燕不參加院會，但副市長楊瓊瓔今仍陪同蘇視察旱溪排水整治，她致詞時向蘇貞昌說，她充分願意相信蘇院長所說對不同縣市一定都同樣的心，不會分藍綠，但她仍要拜託蘇貞昌大力支持台中市的預算，像是燈會已沒剩幾個月，中央補助卻還未核定；準公托107年時中央核定的是17億元，但今年卻只有9.5億，要另一半的孩子怎麼辦，另還有南山截水溝目前正進行第二期工程，未來還有第三期需要60億元預算，都有賴蘇院長大力支持。