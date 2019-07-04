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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

卓榮泰談國安五法 用政府力量保護人民知道真相的權利

2019-07-04 15:26聯合報 記者林敬殷╱即時報導

民進黨主席卓榮泰30日在美國華府舉行僑界座談會。聯合報系華盛頓記者張加／攝影
民進黨主席卓榮泰30日在美國華府舉行僑界座談會。聯合報系華盛頓記者張加／攝影
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民進黨主席卓榮泰今天表示，不只台灣，美國也煩惱假消息的這件事情，明年對台灣與美國來講都是大選年，都會害怕境外勢力透過假訊息的傳播影響選舉結果。在台灣，立法院已經於昨天完成國安五法的修法，要用政府的力量保護人民知道真相的權利，防制假消息。

卓榮泰在美東時間7月3日晚間，出席由台灣人在紐約跨社團組織的《台灣人社團聯合會》舉辦於紐約台灣會館的晚宴。民進黨中央稍早透過新聞稿，說明卓榮泰在晚宴的發言內容。

卓榮泰在出席晚宴前，接受當地媒體訪問國民黨總統候選人即將產生，民進黨如何因應？卓榮泰表示，他先祝福國民黨能夠順利產生候選人，目前領先的兩位各有其專長，也各有弱點，一個可能像一顆石頭，很硬很難打，可是風化的速度很快，一直在消退、縮小當中；另一顆可能是漂亮的水晶，看上去很華麗，但是應該有很多弱點，也很容易破碎。

卓榮泰說，無論最後是哪一位被提名，民進黨的選戰機關馬上可以轉換功能，制定選戰模式，黨中央絕對和總統競選辦公室全力配合。競選辦公室以總統勝選為主軸，黨中央以國會優勢為優先，這兩支利箭是同時並行的。

卓榮泰表示，民進黨一定要有信心，因為台灣人民的選擇，會以台灣最大的利益來做選擇。

關於香港反送中條例與七一遊行，卓榮泰表示，香港主權移轉給中國之後，經過20年，香港人對一國兩制徹底失望，台灣與香港的距離、文化相近，我們更不可能讓一國兩制在台灣成為另一個試驗場。蔡英文總統也多次強調，台灣絕對不會接受，並且堅決反對一國兩制，我們不挑釁，也不會製造意外，會全力維持台海區域的安全與穩定。

卓榮泰說，現在的蔡英文政府與以前相比，承諾、善意都不變，但政府不會在威脅下屈服，也不會走回對抗的老路，台灣不會製造事端，但中國也不用懷疑台灣的政府與人民有維護台灣主權的決心與能力。

卓榮泰民進黨香港

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