卓榮泰：國民黨初選不論誰出線 沒人相信會替台灣說話

2019-07-04 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 民進黨主席卓榮泰今天出席紐約台灣人社團晚宴時表示，國民黨初選參選人，一個有口才，另一個有錢財，一個還在支持沒有共識的九二共識，另一個錢財都在中國當人質，不論誰最後出線，國民黨推出的總統候選人，沒人相信會替台灣說話。卓榮泰拜託台灣鄉親作蔡英文總統最大的後盾，給民進黨力量，讓蔡總統在明年贏得總統大選。

卓榮泰在美東時間7月3日晚間，出席由台灣人在紐約跨社團組織的《台灣人社團聯合會》舉辦於紐約台灣會館的晚宴。

卓榮泰表示，此行他懷抱三種心情，第一是感恩的心。海外的同鄉，對黨內大大小小任何人的選舉，都非常的重視，大家在海外宣揚台灣的民主跟進步，再用雙腳回到台灣，用雙手去投票。卓榮泰也代表民進黨，謝謝過去的幫助，未來要繼續拜託。

卓榮泰指出，第二種心情是謙卑的心。初選總是有輸有贏，但都過去了，結果出來之後，我們最終要面對、尊重民意，並接受社會的決定。社會選擇了最適合的人選，既然選出，就全力來支持這位候選人，所以要用謙卑的心，希望大家一起幫蔡總統擔起這個責任，全力支持蔡總統。

卓榮泰表示，第三種心情是勇敢、堅決的心。距離選舉剩下191天的時間，大家在台灣有什麼親朋好友，一定要拜託他們，將票投給蔡總統。在這191天的生活圈內，將自己變成選舉的總幹事，每天有進度、任務，把票催出來。

卓榮泰也重申黨內初選後的兩大任務。第一，我們啟動選後總整合任務。第二，中央黨部轉換為選戰機關，會窮盡一切方法贏得勝利。他也誠心祝福國民黨能順利完成初選，推派比較正常的候選人與我們競爭。如同我們初選促成黨內團結一樣，希望經由明年大選民主投票後，也能再次讓台灣團結。