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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

稱雲林毛巾世界第一讚 馬英九當場還獻點子

2019-07-04 15:12聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

前總統馬英九今天南下雲林參訪興隆毛巾觀光工廠，對於台灣毛巾10年來的進步，不論機械或毛巾品質、創意都超乎他的想像，稱讚台灣毛巾世界第一讚，他並學習製作「熊熊海軍」的手工造型毛巾，並以他騎車運動流汗的經驗，建議廠方研發毛巾手套等更便捷實用的毛巾，滿腦創意點子的馬英九笑說，這些創意免費送給工廠。

馬英九今天參訪雲林虎尾興隆毛巾觀光工廠，廠方總經理林國隆熱情接待，從織布機到成品，馬英九細心研究不時發問，尤其看到毛巾精品店內，陳列數百種琳瑯滿目的毛巾，從沐浴、寢具、運動到嬰兒等專用毛巾的分類，品項之多，品質之佳，更是讚譽有加，馬直說，比10年前他來參觀時進步太多了，不愧是台灣毛巾原鄉。

馬英九也DIY學做造型毛巾，當完成「熊熊海軍」造型毛巾，想起他當海軍時的種種，話匣子一開，說不完的軍中趣聞糗事和大家分享，逗得大家笑不停。

馬英九稱讚興隆毛巾廠率先開辦單車大賽推廣毛巾，他說，台灣運動人口暴增，必備的毛巾需求也高，他以個人曾經環島騎單車經驗，讚譽興隆能研發出「馬上吸」毛巾，吸水力超強，很適合運動用，未來更可發展毛巾手套或袖套，攜帶更方便，相信會有更大賣點。

馬英九也允諾將參加第二屆興隆毛巾單車賽，為台灣毛巾的未來加油。

馬英九走訪雲林興隆毛巾，對當前紡紗技術的進步和產品創意，稱讚不已。記者蔡維斌／攝...
馬英九走訪雲林興隆毛巾，對當前紡紗技術的進步和產品創意，稱讚不已。記者蔡維斌／攝影
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馬英九參訪雲林興隆毛巾觀光工廠，了解台灣毛巾發展現況。記者蔡維斌／攝影
馬英九參訪雲林興隆毛巾觀光工廠，了解台灣毛巾發展現況。記者蔡維斌／攝影
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馬英九走訪雲林興隆毛巾，對當前紡紗技術的進步和產品創意，稱讚不已。記者蔡維斌／攝...
馬英九走訪雲林興隆毛巾，對當前紡紗技術的進步和產品創意，稱讚不已。記者蔡維斌／攝影
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馬英九參訪興隆毛巾受到董事長家族熱烈歡迎。記者蔡維斌／攝影
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馬英九DIY親手製作造型毛巾。記者蔡維斌／攝影
馬英九DIY親手製作造型毛巾。記者蔡維斌／攝影
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馬英九魅力未減，民眾爭相合照，記者蔡維斌／攝影
馬英九魅力未減，民眾爭相合照，記者蔡維斌／攝影
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馬英九走訪雲林興隆毛巾，對當前紡紗技術的進步和產品創意，稱讚不已。記者蔡維斌／攝...
馬英九走訪雲林興隆毛巾，對當前紡紗技術的進步和產品創意，稱讚不已。記者蔡維斌／攝影
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馬英九

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