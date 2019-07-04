稱雲林毛巾世界第一讚 馬英九當場還獻點子

2019-07-04 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



前總統馬英九今天南下雲林參訪興隆毛巾觀光工廠，對於台灣毛巾10年來的進步，不論機械或毛巾品質、創意都超乎他的想像，稱讚台灣毛巾世界第一讚，他並學習製作「熊熊海軍」的手工造型毛巾，並以他騎車運動流汗的經驗，建議廠方研發毛巾手套等更便捷實用的毛巾，滿腦創意點子的馬英九笑說，這些創意免費送給工廠。

馬英九今天參訪雲林虎尾興隆毛巾觀光工廠，廠方總經理林國隆熱情接待，從織布機到成品，馬英九細心研究不時發問，尤其看到毛巾精品店內，陳列數百種琳瑯滿目的毛巾，從沐浴、寢具、運動到嬰兒等專用毛巾的分類，品項之多，品質之佳，更是讚譽有加，馬直說，比10年前他來參觀時進步太多了，不愧是台灣毛巾原鄉。

馬英九也DIY學做造型毛巾，當完成「熊熊海軍」造型毛巾，想起他當海軍時的種種，話匣子一開，說不完的軍中趣聞糗事和大家分享，逗得大家笑不停。

馬英九稱讚興隆毛巾廠率先開辦單車大賽推廣毛巾，他說，台灣運動人口暴增，必備的毛巾需求也高，他以個人曾經環島騎單車經驗，讚譽興隆能研發出「馬上吸」毛巾，吸水力超強，很適合運動用，未來更可發展毛巾手套或袖套，攜帶更方便，相信會有更大賣點。