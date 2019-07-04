藍批政治檔案法 柯建銘：裝睡的人永遠叫不醒

2019-07-04 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立法院臨時會今天逐條審查「政治檔案條例」，由於民進黨團主張主管機關為國發會，且在徵集檔案的範圍上，國發會建議條文將其定義為「自1945年8月15日起至1992年11月6日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案、紀錄或文件」，被國民黨立委批評是針對國民黨，且有違憲之虞。

稍早民進黨團總召柯建銘登記發言時表示，歷史的時刻到了，「政治檔案條例」是轉型正義最後一個版圖，這絕對不是政治操作，台灣是世界上戒嚴時間最久的國家，威權時期所受到的政治迫害，必須完全解密出來，有真相才有和解。

柯建銘說，美麗島事件已經40周年，包括林宅血案、陳文成案及二二八事件，等這些歷史謎團，相信台灣人民都想了解，他反問國民黨，「有需要再去掩蓋嗎？」

柯建銘說，這些檔案和國家安全一點關係都沒有，但過去卻都藉由國安綁住，過去雖有個人資料保護法、檔案法及國家機密保護法，但相關單位卻用這些法律拒絕提供資料，掩蓋不堪的過去。

柯建銘說，民進黨執政後通過促轉條例及不當黨產條例，再加上「政治檔案條例」，以後就全部打開了，檔案全部都可以看，他呼籲國民黨，不要再用政治操作來窄化這件事情，

他也批評，裝睡的人永遠叫不醒，國民黨拿一些莫名其妙的理由阻擋，是假開放、真阻饒，這些檔案都是不堪回首的過去，和國家機密沒有關係。