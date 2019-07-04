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空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

美、中兩強相爭 台灣不能過度親美

2019-07-04 14:17台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

台灣競爭力論壇呼籲蔡政府，在美、中對抗下不要過度親美，否則容易淪為大國鬥爭下的棋...
台灣競爭力論壇呼籲蔡政府，在美、中對抗下不要過度親美，否則容易淪為大國鬥爭下的棋子。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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G20現在只剩G2！」台灣競爭力論壇4日召開記者會，執行長謝銘輝表示，觀察G20開會各國互動，發現世界已明確進入美、中對抗的態勢，台灣在兩大國對抗中不能輕易選邊站，否則容易淪為鬥爭下的犧牲品。文化大學教授龐建國也提到，美國川普容易因選舉等國內因素改變政策，台灣不能過度信任美國。

不要做大國政治下的悲劇

謝銘輝表示，雖然美國利用貿易戰、印太戰略等方式圍堵中國，可是從這次G20會議看出，美國也因為國內反彈勢力開始浮現、川普需要選舉等理由，跟中國妥協。另外，中國跟俄國、印度也在G20有非正式的結盟宣示，印度也不會向美國「印太戰略」所想像的積極對抗中國，世界局勢正式變成美、中的兩強對抗。

因此，他呼籲蔡英文政府不要在兩大國相爭的局勢中，過度依靠美國，否則在貿易戰的長期對抗下，美國若有政策、談判上的讓步，台灣容易淪為大國政治下的悲劇。正逢蔡英文將出訪美洲邦交國，他也提醒蔡英文在過境美國時，不要做挑釁中國的行為，如果激怒中國將會對台灣不利。

對抗局勢多變

龐建國也提到，貿易戰讓川普總統驚覺，美中之間商業、經濟的互動比他想像中的複雜，在過去發展歷程中，中美已形成複雜鑲嵌的產業鏈，如果輕易課徵關稅，雖然可以讓中國受傷，但美國自己同樣受害，而且川普希望藉此讓美商回流，但在成本、市場考量下，外資也會優先選擇東南亞，目前川普的關稅戰效果並不佳。

台北教育大學教授莊淇銘則提到，現在逐漸形成美國為主的集團，跟中國為主的勢力在貨幣、價值觀、科技上進行全面對抗，局勢隨時會變，原本美國還禁止華為，結果現在暫緩制裁，但台灣卻已經要停用華為了，反而得不償失。因此他呼籲政府，不要對中國過度敵意，否則只會淪為兩大國對抗的旗子，喪失自主應變能力。

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川普G20蔡英文

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