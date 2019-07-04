罷韓、卡管 孫大千批民進黨只有顏色沒是非

2019-07-04 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台大校長管中閔被控違法兼職案，公懲會審查會日前公開審理。高雄市長韓國瑜昨天在國民黨總統初選國政願景發表會表示，他要向蔡英文政府作強烈抗議，這樣對管的公然侮辱非常的不公平，台灣民主在蔡英文執政下受到嚴重傷害，「如果管中閔是民進黨籍的校長，會受到這樣子的屈辱嗎？」對此，國民黨中山大同立委參選人孫大千說，不論是「罷韓」，或者是「卡管」，都只證明了一件事：在民進黨的眼中，永遠都只有「顏色」，沒有「是非」。

孫大千指出，如果，現在的高雄市長還是陳菊，哪怕登革熱疫情將近兩萬例，民進黨的政治人物恐怕也不會吭一聲吧？為什麼韓國瑜擔任高雄市長的27例，綠營政客們就要照三餐來修理呢？

如果，現在的高雄市長還是陳菊，哪怕高雄市的馬路上有5000個天坑，民進黨的政治人物恐怕也會視而不見吧？為什麼韓國瑜擔任市長，只要道路稍有不平，綠營政客們就要大呼小叫，全面圍剿呢？

孫大千說，如果，現在的高雄市長是陳其邁，行政院對於高雄市的登革熱防疫補助經費，恐怕早800年就撥下來了吧？為什麼韓國瑜擔任市長，這筆錢就要三催四請，給的心不甘情不願呢？