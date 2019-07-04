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政治檔案條例下午拚三讀 朝野再掀角力

2019-07-04 13:04聯合報 記者林麗玉╱即時報導

立法院臨時會再掀朝野激烈攻防角力，繼公投法修法闖關，民進黨團下午再拚《政治檔案條例》立法三讀，由於適逢2020選舉年倒數半年，民進黨團趕在本會期臨時會處理《政治檔案條例》，國民黨團書記長吳志揚批評，政治檔案納入政黨、附屬組織及黨營機構等，並明訂期間，對國民黨針對性太明顯，另，涉及徵集民間政治檔案，是否違反憲法保障私人財產權？儘管國民黨團將在院會發動強力阻擋立法，但民進黨團仍可能狹人數優勢闖關成功。

《政治檔案條例》草案今日政黨朝野協商，朝野對《政治檔案條例》名稱都沒意見，不過立法目的朝野無共識，國民黨團總召曾銘宗質疑，執政黨想調哪些檔案？陳文成案？228事件？還是前總統陳水扁的319槍擊檔案？曾表示，現在國安會、國安局首長都由民進黨派，只要換局長部長就好，為什麼還要訂《政治檔案條例》？質疑是否淪清算工具？

民進黨團總召柯建銘反嗆，這是轉型正義最後拼圖，「沒有真相就沒有和解。」柯表示，戒嚴時期的白色恐怖，人被殺掉了，但昔日這些檔案如何解密？應該真相還原，而非掩飾過去戒嚴時期所做壞事。

促轉會也在協商時提到，促轉會已啟動六波清查，前五波清查出1.5萬案政治檔案，包括228、美麗島、白色恐怖等，不過去年透過新科技關鍵字搜尋，發現政治檔案有13萬案，透過立法，可將散布各部會的檔案，要求6個月內清查出來。

《政治檔案條例》政院版草案共計16條，政治檔案定義納政府機關、政黨、附屬組織及黨營機構等檔案，適用民國34年8月15日至81年11月6日期間，將檔案移歸為國家檔案，朝野協商，國民黨團書記長吳志揚質疑，對國民黨針對性太強，應該拿掉81年11月6日的期限，不應限截止時間，應該讓319槍擊、連勝文槍擊案、太陽花事件民進黨是否背後煽動等？也列政治檔案供檢視，

柯建銘批評，國民黨是假開放、真阻擋，吳志揚反嗆民進黨才是假修法真修理。

繼公投法修法後，立法院民進黨團下午再拚《政治檔案條例》立法三讀，國民黨團書記長吳...
繼公投法修法後，立法院民進黨團下午再拚《政治檔案條例》立法三讀，國民黨團書記長吳志揚協商時批評，政治檔案納入政黨、附屬組織及黨營機構等，並明訂期間，對國民黨針對性太明顯。圖／擷取自立法院直播頻道
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