親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

連環撞！法國700人冰河單車賽 選手失控撞成一團

空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

政治檔案條例拚三讀 綠：修法在於人權不在政治追殺

2019-07-04 12:49聯合報 記者賴于榛林麗玉╱即時報導

立法院臨時會本周拚《政治檔案條例》三讀，促轉會發言人葉虹靈表示，若立法通過，將對促轉會進行政治檔案解降密的困難度再降低，是一大進展；民進黨團則主打「人權」，盼解密政治檔案後，幫助後人理解上一代，還能撫慰遺族，修法重點是在於人權不在政治追殺。

臨時會將在明天告一段落，藍綠最終對決就是政治檔案條例草案，國民黨盼這會期先暫緩，但綠營就是要拚三讀；葉虹靈說，政治檔案條例立法三大意義，包括半年內所有機關清查政治檔案，30年以上視解密，若還要永久保密，則要報請上級機關，這將是檔案解降密一大進展，也有助釐清促轉條例提到釐清壓迫體制參與者的責任，最後則是個人權益保障，當年檔案當事人有權針對檔案內容，校正檔案資訊。

陳文成博士命案也是政治檔案解密的重要案件，但國安局始終以「國家機密永久保密」為由拒絕提供。促轉會表示，檔案調閱目前已有部份進展、有助於釐清案發前情治單位對陳文成一家的監控概況，將持續密切與國安局協調，分批檢視過去未曾對外揭露的機密檔案，期能逐步釐清陳文成遇難的真相。

管碧玲也從人權下手，她說過去擔任高雄市文化局長時，曾接待過來高雄尋親的加拿大人史蒂芬．亞諾(Stephen H. Arnold)。原來二戰期間，史蒂芬父親被徵召投入菲律賓戰役，卻遭日軍俘擄，結果1945年1月9日盟軍誤炸停泊在高雄港的戰俘船，導致史蒂芬父親不幸罹難，最後和400多人一起葬在中洲，當時史蒂芬才三個月大，母親也相繼離世，變成「二戰孤兒」。

管碧玲說，史蒂芬在事發的56年後才獲得史料，特地來台尋找事發地點，憑弔父親與其他身亡者，尋得心靈的慰藉，「這樣的故事應該讓國民黨知道，修法是在於人權不在政治追殺。」

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲。本報資料照片
民進黨立法院黨團幹事長管碧玲。本報資料照片
分享

人權國安局陳文成

相關新聞

政治檔案條例下午拚三讀 朝野再掀角力

2019-07-04 13:04

備戰七七 國民黨面臨韓粉反動員、和郭粉衝突危機

2019-07-04 14:22

美、中兩強相爭 台灣不能過度親美

2019-07-04 14:17

罷韓、卡管 孫大千批民進黨只有顏色沒是非

2019-07-04 13:14

紅色套利者：為何藍營學者與政客總跑北京刷存在？

2019-07-04 12:44

影／管中閔遭公審 藍委痛批蔡政府「陰魂不散」

2019-07-04 12:14

司法院推「金字塔型訴訟結構」 政院有異見提對案

2019-07-04 12:04

保護遠洋漁業 將成立台歐盟打擊IUU漁業工作小組

2019-07-04 12:00

郭台銘主張6歲以下兒童國家養 郝龍斌：極划算的政策

2019-07-04 11:46

阿扁回台南故鄉首場簽書會 看到他超激動

2019-07-04 11:11

「當乖乖牌沒用」盧秀燕缺席行政院會抗議

2019-07-04 10:07

感覺被蘇貞昌杯葛 盧秀燕宣布暫停列席行政院會

2019-07-04 10:07

被刺鐵路警不治 徐國勇預計下午慰問家屬

2019-07-04 09:35

冷眼集／捍衛主權 還是傷害民主？

2019-07-04 00:48

兩岸條例修正案三讀／退將終身列管 禁參加大陸政治活動

2019-07-04 00:37

兩湖論壇改由渡假村接手主辦 林明溱：政治干涉

2019-07-03 23:46

口蹄疫拔針一周年 蔡英文臉書提「2個減少，3個增加」

2019-07-03 21:15

美國對我鋼鐵業下重手 蔡正元譏：蔡英文連屁都不敢吭

2019-07-03 19:54

蔡英文：現在做台灣人很有面子 台灣形象提升很多

2019-07-03 19:27

民進黨反擊吳敦義：「顛倒是非、打擊台灣」

2019-07-03 19:11

綠布局區域立委 可望與時力合作

2019-07-03 18:03

國民黨嘉市立委初選開跑 傅大偉、張炳文要參選

2019-07-03 17:52

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 17:01

吳敦義批民進黨為選舉推法案 蔡英文：失格也有失公允

2019-07-03 16:40

藍營抨擊國家財政 蔡英文：從文宣可看出郭董會花大錢

2019-07-03 16:24

吳敦義：民進黨只顧選舉 不顧民生經濟

2019-07-03 16:16

口蹄疫拔針 蔡英文視察新豐養豬場

2019-07-03 16:06

最高法院「大法庭」曝光 大法庭新制明上路

2019-07-03 15:48

國台辦與美智庫閉門會：蔡英文連任 可能加速統一

2019-07-03 15:39

柯文哲雙城論壇怕意外？ 隨行採訪管制歷屆最嚴格

2019-07-03 14:43

吳敦義批蔡政府為政權無所不用其極 成獨裁退步黨

2019-07-03 14:29

雙城論壇照稿念 柯文哲笑：因為稿子太長背不起來

2019-07-03 14:29

國際護理協會年會中國伸鹹豬手 阻國旗貼紙出現

2019-07-03 14:05

林飛帆任民進黨副秘書長？ 羅文嘉：口袋是空的

2019-07-03 13:58

柯文哲上海雙城論壇改穿皮鞋上陣 原來是她決定的

2019-07-03 13:28

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38

聽到大陸國歌就起立站好 如今兩岸條例修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35

提前宣布重罰不禮讓視障與導盲犬 蘇貞昌小編糗更正

2019-07-03 12:31

卓榮泰訪美 重申蔡英文兩岸政策秉持不挑釁態度

2019-07-03 12:30
看更多

熱門文章

爆民進黨「灌票」給韓國瑜 謝龍介揭露：背後有三目的

2019-07-03 15:53

最新民調出爐！ 韓國瑜勝出 初選出線機會高　

2019-07-04 12:20

挺韓力道愈來愈小？ 徐巧芯指出真正原因

2019-07-03 14:29

國家幫養孩到6歲 郭台銘：財源不夠我財產墊支

2019-07-03 21:17

這件事讓韓國瑜氣力放盡 韓：「我真的會受傷」

2019-07-03 15:42

蔡政府給了一張「無限卡」 為何韓國瑜一點都不開心

2019-07-04 08:00

林濁水終於讚韓國瑜：草包升級到平庸進步 不能抹煞

2019-07-04 08:09

韓粉為何攻擊藍營？ 胡幼偉：國民黨不曾感謝反綠義士

2019-07-03 19:12

郭台銘來了 拜會立院黨團馬英九意外中箭

2019-07-04 09:56

郭台銘散盡家產養兒？朱立倫酸：只能撑1年

2019-07-03 22:00

少將拜廟為演習官兵祈福 被爆料指洩漏軍機

2019-07-03 18:56

不只會發大財 韓國瑜提「六大經濟改造工程」

2019-07-03 21:14

國台辦與美智庫閉門會：蔡英文連任 可能加速統一

2019-07-03 15:39

韓國瑜護管：如果他是民進黨籍 會受到這樣的對待嗎？

2019-07-03 21:00

韓國瑜：蔡英文說20年經濟最好 你感受到了嗎？

2019-07-03 21:31

藍營政見會最終場後 黃國昌：韓國瑜初選必勝！

2019-07-04 11:33

郭王合？郭朱配？藍初選合縱連橫 浮上檯面

2019-07-04 00:05

政府破產 雞都有意見？ 他指蔡英文6年前就說台灣會破產

2019-07-04 08:32

郭台銘提0到6歲國家養 鄭文燦：我們不是鴻海共和國

2019-07-04 10:15

韓國瑜提2035「5050」計畫 支持重啟核四

2019-07-03 21:21

遭質疑總統初選民調不公 吳敦義邀王金平任民調總督導

2019-07-03 15:25

蔡英文參拜 議員酸：韓造勢有30萬人、保安宮應有5萬人

2019-07-03 19:25

國民黨還有贏的機會嗎？ 黃暐瀚：機會或許在這八個字

2019-07-04 13:32

直播╱國民黨最後一場國政發表會 5天王做足準備論經濟

2019-07-03 19:25

扼控中樞防務要隘 陸軍特戰部隊首部署陽明山

2019-07-04 10:07

郭台銘：六歲以下國家養一定做 散盡家產在所不惜

2019-07-03 21:27

民調說「唯一支持」加分？國民黨：依題目念全名才有效

2019-07-03 14:44

下指導棋？ 陳水扁：蔡英文應成第一位訪華府的台灣總統

2019-07-04 10:09

毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

2019-07-04 11:00

影╱藍營第3場政見發表會登場 韓搭小黃低調入場

2019-07-03 18:20

蔡英文：現在做台灣人很有面子 台灣形象提升很多

2019-07-03 19:27

當年推捷運綠線、航空城 吳志揚質疑政黨輪替一切重來

2019-07-03 14:33

國民黨高市議員宋立彬挺韓國瑜 籲「心頭抓乎定」

2019-07-03 15:14

感覺被蘇貞昌杯葛 盧秀燕宣布暫停列席行政院會

2019-07-04 10:07

陸軍新點子：參加營外馬拉松鐵人三項 可取代體測

2019-07-04 09:44

綠營操作挺韓國瑜影響國民黨初選 綠：因為這兩個原因

2019-07-04 12:57

吳敦義邀任民調總督導 王金平：轉移焦點令人失望

2019-07-03 19:26

美國對我鋼鐵業下重手 蔡正元譏：蔡英文連屁都不敢吭

2019-07-03 19:54

郭朱廝殺 韓：他們互相指責的我都同意

2019-07-04 01:09

「當乖乖牌沒用」盧秀燕缺席行政院會抗議

2019-07-04 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top