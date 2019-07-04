政治檔案條例拚三讀 綠：修法在於人權不在政治追殺

立法院臨時會本周拚《政治檔案條例》三讀，促轉會發言人葉虹靈表示，若立法通過，將對促轉會進行政治檔案解降密的困難度再降低，是一大進展；民進黨團則主打「人權」，盼解密政治檔案後，幫助後人理解上一代，還能撫慰遺族，修法重點是在於人權不在政治追殺。

臨時會將在明天告一段落，藍綠最終對決就是政治檔案條例草案，國民黨盼這會期先暫緩，但綠營就是要拚三讀；葉虹靈說，政治檔案條例立法三大意義，包括半年內所有機關清查政治檔案，30年以上視解密，若還要永久保密，則要報請上級機關，這將是檔案解降密一大進展，也有助釐清促轉條例提到釐清壓迫體制參與者的責任，最後則是個人權益保障，當年檔案當事人有權針對檔案內容，校正檔案資訊。

陳文成博士命案也是政治檔案解密的重要案件，但國安局始終以「國家機密永久保密」為由拒絕提供。促轉會表示，檔案調閱目前已有部份進展、有助於釐清案發前情治單位對陳文成一家的監控概況，將持續密切與國安局協調，分批檢視過去未曾對外揭露的機密檔案，期能逐步釐清陳文成遇難的真相。

管碧玲也從人權下手，她說過去擔任高雄市文化局長時，曾接待過來高雄尋親的加拿大人史蒂芬．亞諾(Stephen H. Arnold)。原來二戰期間，史蒂芬父親被徵召投入菲律賓戰役，卻遭日軍俘擄，結果1945年1月9日盟軍誤炸停泊在高雄港的戰俘船，導致史蒂芬父親不幸罹難，最後和400多人一起葬在中洲，當時史蒂芬才三個月大，母親也相繼離世，變成「二戰孤兒」。