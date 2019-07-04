黃士修：霸氣郭董為什麼不直接表明重啟核四？

2019-07-04 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國民黨最後一場總統初選國政願景發表會昨晚登場，五位參選人均表態支持繼續使用核能。韓國瑜、張亞中、周錫瑋主張重啟核四，郭台銘主張核四未來全民決定。「重啟核四」公投提案人黃士修指出，以郭董的霸氣，為什麼不是直接表明重啟核四？後來他想通了，這跟蔡英文總統的選舉策略有關。

黃士修在臉書PO文指出，國民黨總統初選第三場政見會，國民黨所有參選人都表示支持「以核養綠」的全民共識。

韓國瑜不但強調兩次「重啟核四」，更提出「2035年50-50計畫」，也就是在2035年達成50%碳能、50%乾淨能源。韓國瑜雖沒有明講，但根據美國和聯合國的定義，乾淨能源(Clean Energy)包括核能和再生能源。「2035年50-50計畫」就是我們今年被中選會違法駁回的「核能減煤」公投案的原型，訂定專法，使核能比例不得低於燃煤。這是一個新聞標題級的亮點，從根本上改變國家的能源結構。

同樣備受矚目的郭台銘，在答能源題時，明確提到「發展核能」，而不只是續用核電、發展綠能，這點也與韓國瑜的「50%乾淨能源」互相呼應。

然而，關於核四問題，他感到疑惑，韓國瑜、周錫瑋、張亞中都明確提出「重啟核四」，而朱立倫在二月底訪美回台後，也早已表態轉向支持核四。以郭董的霸氣，為什麼不是直接表明「重啟核四」，而是一反常態提出「核四交付公投」呢？後來他想通了，這跟蔡英文的選舉策略有關。

黃士修指出，2020總統大選很可能是三腳督的賽局，蔡英文已經預設柯文哲參選為假想敵。關鍵在於，蔡英文想拿的不是五成的多數選票，而僅僅是三成的基本盤，在賽局中就可能勝出。將已經成為政治圖騰的核四交付公投，其實是根除民進黨和反核利益團體勢力的解決方案。因為明年的總統當選人，非常有可能得票不會過半，重啟核四若沒有公投民意強力支持，必然受到政治困難阻礙。

黃士修指出，英文的選舉主軸，明顯是炒作反中恐懼、守護台灣主權，從初選一路打到大選。國民黨看起來並沒有想好策略，他建議破解「辣台妹 = 護主權」的唯一方法，恰恰在能源議題上。

能源配比過半的天然氣，加上兩成的再生能源，在2025年非核家園之後，若有強烈颱風停留台灣，運氣船無法靠港，風機和光電板又發不出電來，全國有七成電力會消失，造成國防安全危機。