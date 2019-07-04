親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
公懲會審管案
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

達賴喇嘛罕見道歉的「洋妞正妹轉世」風波

影／逼師招生未達標扣錢 私教工會籲重視私校亂象

2019-07-04 12:39聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

台灣私教工會上午召開「禁止私校招生亂象」記者會，理事長陳秋瑩在會中指出，許多私校逼迫老師想辦法"狂"招生，如果沒有達標就扣錢，要不就解聘，而教育部放任私校沒有任何罰則，根本就是助紂為虐。

陳秋瑩表示，由於少子化私校間激烈競爭，私校教師宛如招生業務員已非新聞，對於地處偏遠或缺乏特色恐會退場的私校老師而言，為了學校共體時艱，雖辛苦招生犧牲假期周末，甚至自掏腰包出車資做家訪卻也相當無奈。然而，許多沒有生存危機且財務有盈餘的私校也傳出校方以招生綁績效方式，對於未達標者，紛紛祭出扣減年終、管制休假、專任教師改成兼任、甚至不續聘等手段來逼迫教師。

私校教師在高壓下身心俱疲，不僅影響教學品質，身心健康也出現問題，大多數教師因為私校人治風氣，不敢拒絕，無非擔心被點名作記號，對於政府的監督作為以及我國所建立的教師申訴與救濟管道，完全沒有信心。

台灣私教工會呼籲，針對私校以招生綁績效方式，訂定任何減損教師權益辦法的作為，教育主管機關應拿出有效的行政作為，除趕緊立法訂罰則之外，也可先以行政命令實施監督，如經檢舉調查屬實，應納入扣減申請補助款及不通過核定教育計畫補助案的依據；此外，教育部也應要求私校董事長、校長參加人性化管理的教育研習活動，如欲鼓勵教師招生，亦應以正面獎勵(另訂獎勵辦法)而非以負面罰責來作為懲戒。

台灣私教工會上午召開「禁止私校招生亂象」記者會，理事長陳秋瑩在會中指出，許多私校...
台灣私教工會上午召開「禁止私校招生亂象」記者會，理事長陳秋瑩在會中指出，許多私校逼迫老師想辦法"狂"招生，如果沒有達標就扣錢，要不就解聘，而教育部放任私校沒有任何罰則，根本就是助紂為虐。 記者杜建重／攝影
分享
台灣私教工會上午召開「禁止私校招生亂象」記者會，部份老師透過手機語音在記者會中泣...
台灣私教工會上午召開「禁止私校招生亂象」記者會，部份老師透過手機語音在記者會中泣訴私校不仁的作法。 記者杜建重／攝影
分享

少子化

相關新聞

影／私校老師飯碗不保 全教總呼籲教育部嚴肅面對

2019-07-04 11:54

私校師淪招生業務員 籲教育部監督

2019-07-04 12:32

曾窮到只剩一千元！成大高材生立志用教學影片影響上萬人

2019-07-03 15:55

好讀周報／升學考洩題！ 塞爾維亞數百國中生遊行抗議

2019-07-02 16:53

禁陸大學專任教師兼任研究員 中研院：遵守法規

2019-07-02 16:31

公懲會今審管中閔兼職案 開放民眾旁聽看證據

2019-07-02 10:07

今「公審」管中閔 律師批蔡政府為拔管機關用盡

2019-07-02 08:32

公費留考 鬆綁3門檻

2019-07-01 23:51

產學合作六大特色／強調產業影響力 深化企業連結

2019-07-01 09:58

偏鄉代課14年 如願考上正式教師

2019-06-30 23:07

教育部加碼補助 助原民青年找回部落連結

2019-06-30 11:10

數感實驗室／廣告可信嗎？ 防曬乳效果是幾倍

2019-06-30 10:35

嘉義市府睽違4年辦教師徵選 錄取率比國考低

2019-06-29 11:31

數位學習縮短差距 屏中交大結盟

2019-06-28 23:17

稻田中的畢業典禮 幼兒領證書前先奉茶

2019-06-28 20:11

印尼籍學生超時工作？人力業者：教育部抹黑不排除提告

2019-06-28 17:07

基隆學子有福了 謝清雲獎學金新增國中、小600名額

2019-06-28 15:27

公懲會下月公審管中閔案 藍智庫：帶頭違法的綠色恐怖

2019-06-28 13:19

108新課綱上路 老師也有新功課

2019-06-27 19:46

教團籲大專兼任師納勞基法 教部尋各界共識

2019-06-27 14:59

爭取大專兼任教師納勞基法 教部：無法處理不適任教師

2019-06-27 11:46

深訪12特色學校 教部委公視拍藝術教育紀錄片

2019-06-26 11:04

戴海龍：洗試管也要聘博士 管中閔：薪資不能均一化

2019-06-26 09:29

談108課綱 台師大表藝所長：藝術讓人生有品

2019-06-26 09:11

暑假開始 仁武波麗士前進校園叮嚀學子小心毒品

2019-06-25 11:40

12歲以上九成七有智慧手機 教部提醒家長善用監護功能

2019-06-25 11:19

憂心新課綱 補教素養課一天課程近兩萬元

2019-06-25 00:10

南開科大 打造南投不老城

2019-06-24 23:02

名師出高徒年年贏大獎 這回是教授自己獲得全國肯定

2019-06-24 22:07

對外華語教學能力認證考7月登場 准考證今寄出

2019-06-24 16:13

桃市缺新住民語資師 首辦聯合甄選30日試教及口試

2019-06-24 15:43

心測中心：生活應用素養難「補」 7月公布會考參考題

2019-06-24 14:31

新課綱將上路 補習班狂開「素養班」 學生暴增3成

2019-06-24 14:31

大考中心：近兩年素養題測試 答對率比預期好

2019-06-24 11:58

一天課程兩萬...新課綱上路 補教、專家搶開「素養」班

2019-06-24 11:36

歷時兩年半／首納學生委員 國教課綱完審

2019-06-24 01:34

兩年專業審議 潘文忠：有信心新課綱禁得起考驗

2019-06-23 19:52

國教課綱二年審完 教長肯定：學生代表可以審課綱

2019-06-23 11:48

教育部為何不管性平教育謠言！ 家長怒吼

2019-06-23 11:13
看更多

熱門文章

108大學指考 各科試題與解答

2019-07-03 17:05

108年大學指考 公民與社會科試題與參考解答

2019-07-03 17:00

108年大學指考 地理科試題與解答（含非選）

2019-07-03 13:46

考生看過來！ 108大學指考預估五標出來了

2019-07-03 17:23

指考落點預估：台大醫460、電機437、財金410分

2019-07-03 17:35

獨／文大108學年恐赤字破5億「金雞母」推廣部資遣49人

2019-07-04 10:15

陳保基痛斥民進黨要毀掉台大 下一代會很痛苦

2019-07-04 01:34

指考地理／考題與事實不符？ 大考中心回應了

2019-07-03 17:28

影／雲林數十年首位國中資優跳級 他國一直升國三

2019-07-03 17:06

配合新課綱 學測變革 明後年兩次大規模「試考」

2019-07-04 00:33

陳隆翔公開審理 和管中閔、翁啟惠差在哪？

2019-07-03 19:21

指考結束考生解脫 幾家歡樂幾家愁

2019-07-03 16:42

北檢澄清偵辦管中閔案有正當性 絕無「政治追殺」

2019-07-03 15:45

指考公民／最「佛心」的考題！公民科五年來最簡單

2019-07-03 17:48

公懲會審管中閔案 郭台銘批政治追殺

2019-07-03 18:16

資遣49人 高教工會：文大比長榮資方還瘋狂 校方回是誤會

2019-07-04 11:20

指考落幕 補教業：10科有7科比去年簡單

2019-07-04 00:14

指考地理／偏難題逾五成估五標降 彰化為何沒百貨入題

2019-07-03 14:46

指考地理／考生：命題靈活 土地公廟對聯找地名有創意

2019-07-03 12:52

指考占錄取總額二成七 18日公告各系招生名額

2019-07-03 13:40

公懲會公開審管中閔 吳思瑤：公開透明是趨勢

2019-07-03 13:58

指考地理／考尼加拉瓜運河 補教質疑與事實不符

2019-07-03 16:19

指考地理／一帶一路入題 考生：有圖表太小稍嫌模糊

2019-07-03 14:29

指考公民／性別勞資入題 自然組喊難社會組說易

2019-07-03 17:48

指考7月18日寄發成績單 19-23日可申請複查

2019-07-03 14:19

指考公民／難度適中 考鄰居受不了臭豆腐該怎麼辦？

2019-07-03 17:38

藍營聲援管案轟獨裁 蔡總統：別政治化

2019-07-04 00:59

指考公民／試題規矩未見創新 缺跨科整合素養題

2019-07-03 17:25

聲援管中閔 丁守中批民進黨濫權追殺

2019-07-03 14:43

為111新型學測暖身 大考中心規畫讓10萬考生試考

2019-07-03 17:23

指考歷史／重族群互動 3首時代氛圍歌謠入題

2019-07-03 14:47

影／私校老師飯碗不保 全教總呼籲教育部嚴肅面對

2019-07-04 11:54

曾窮到只剩一千元！成大高材生立志用教學影片影響上萬人

2019-07-03 15:55

指考地理／題目好理解 考驗基本功

2019-07-03 14:03

鴻海基金會前進北一女校園 推AI講座

2019-07-03 14:32

高中免試招20萬名 近14萬人報名

2019-07-03 14:20

指考歷史／補教師：文言文變多 決勝閱讀力

2019-07-03 14:18

指考公民／考題很佛心 5年來最簡單

2019-07-04 00:41

與蛙人出操 金門暑期戰鬥營難得經驗

2019-07-03 23:14

指考歷史／補教估頂標增6分 文言文史料題是決勝關鍵

2019-07-03 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top