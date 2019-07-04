影／逼師招生未達標扣錢 私教工會籲重視私校亂象

2019-07-04 12:39 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



台灣私教工會上午召開「禁止私校招生亂象」記者會，理事長陳秋瑩在會中指出，許多私校逼迫老師想辦法"狂"招生，如果沒有達標就扣錢，要不就解聘，而教育部放任私校沒有任何罰則，根本就是助紂為虐。

陳秋瑩表示，由於少子化私校間激烈競爭，私校教師宛如招生業務員已非新聞，對於地處偏遠或缺乏特色恐會退場的私校老師而言，為了學校共體時艱，雖辛苦招生犧牲假期周末，甚至自掏腰包出車資做家訪卻也相當無奈。然而，許多沒有生存危機且財務有盈餘的私校也傳出校方以招生綁績效方式，對於未達標者，紛紛祭出扣減年終、管制休假、專任教師改成兼任、甚至不續聘等手段來逼迫教師。

私校教師在高壓下身心俱疲，不僅影響教學品質，身心健康也出現問題，大多數教師因為私校人治風氣，不敢拒絕，無非擔心被點名作記號，對於政府的監督作為以及我國所建立的教師申訴與救濟管道，完全沒有信心。