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長榮罷工空服員明天「苦行總統府」 預定30人規畫路線出爐

2019-07-04 12:32聯合報 記者曾增勳╱即時報導

長榮空服員罷工第15天，桃園市空服員職業工會預定明天展開「長榮航橫行、空服員苦行」前往總統府爭取尊嚴行動 ，請蔡英總統出來主持公道，工會原本預計號召120人報名參加，工會今天上午預計號召減為30人參加。

工會表示，會員連日罷工十分疲累，因此不會開放太多會員參加，預定明天清晨5時集合、5時40分在南崁罷 出發，預定下午3時30分抵達總統府，「現在的我們沒有回頭路、現在的我們比過往更堅強」。

工會副祕書長周聖凱表示，為了勞權、為了平等，工會有決心、毅力，從南崁走到總統府，希望經由這次苦行活動，再次向長榮航空公司、社會大眾及政府單位展現空服員堅定的意志，期望能夠喚醒社會大眾重視勞工意識，也呼籲長榮航空顧及社會責任，盡速完成勞資協商。

工會目前規畫走到總統府苦行行動，明天清晨5時在南崁罷工棚集合，召開記者會後，5時40分出發，抵達總統府時間預計15點30分。警方已密切注意工會這項行動，沿途將會有警方、醫護人員隨行，苦行全程約27公里，

工會表，路線規畫將自南崁走到桃園市春日路、再經萬壽路台一線，繞經新北市板橋，再進入台北市，抵達總統府，詳細路線還再規畫，這是跨縣市的路線，將向桃園市、新北市跟台北市的警察單位做路線確認與申請。

桃園市空服員職業工會明天「長榮航橫行、空服員苦行」前往總統府爭取尊嚴行動，預計號...
桃園市空服員職業工會明天「長榮航橫行、空服員苦行」前往總統府爭取尊嚴行動，預計號召30人走向總統府。記者曾增勳／翻攝
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桃園市空服員職業工會明天「長榮航橫行、空服員苦行」前往總統府爭取尊嚴行動，工會副...
桃園市空服員職業工會明天「長榮航橫行、空服員苦行」前往總統府爭取尊嚴行動，工會副秘書長周聖凱（右一）說明苦行決心。記者曾增勳／翻攝
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長榮航空空服員罷工

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