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新北議員揪民眾 力挺郭台銘「國家養」政策

2019-07-04 12:29聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市國民黨籍議員劉美芳今號召幼教及家長，力挺國民黨總統初選參選人郭台銘的「國家養」政策。永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤代表出席表示，「人口是台灣最重要的戰略問題」，除了0-6歲國家養、公托公幼免抽籤，一定還會陸續推出很多讓年輕人願意生的政策。

新北市前市長朱立倫也是國民黨總統初選參選人，對此，劉美芳說，自己不是因為黨派挺郭，而是身為雙寶媽媽，力挺育兒政策。

劉宥彤說，不管是0-6歲國家養，或是公托公幼免抽籤，都是國家戰略的政策，「人口是台灣最重要的戰略問題」，並不是為了跟爸媽要選票。她說，不管年金要破產、內需不足等問題，都來自於人口少，未來不光是這2個政策，只要是增加台灣人口， 一定還會陸續推出很多政策。

劉宥彤表示，大家質疑0-6歲國家養的財源開闢；郭台銘過去是經濟人，不是從事政治工作，他認為一定做得到，如果做不到就是「博身家」，這是他覺得可以為中華民國做的事。

另對公托公幼免抽籤，劉宥彤說，郭提出希望幼保薪水可以在3萬8千元。不管是現行希望朝向公托、或準公托，未來還會盤整很多現行制度，要把幼教完善起來，更重要的是私立幼兒園如果將來可整併成公辦民營，這未來細部政策會規畫。

劉宥彤也指出，郭還在國民黨初選，如果順利代表國民黨勝出，會開非常多座談，細緻化困難怎麼解決、財源分配。跟現有體制怎麼能配合，讓大部分的人都覺得滿意，這還要做好久的功課。

新北市國民黨籍議員劉美芳今號召幼教及家長，力挺國民黨總統初選參選人郭台銘的「國家...
新北市國民黨籍議員劉美芳今號召幼教及家長，力挺國民黨總統初選參選人郭台銘的「國家養」政策，永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤（站立者）代表出席。記者魏翊庭／攝影
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新北市國民黨籍議員劉美芳（後排右二）今號召幼教及家長，力挺國民黨總統初選參選人郭...
新北市國民黨籍議員劉美芳（後排右二）今號召幼教及家長，力挺國民黨總統初選參選人郭台銘的「國家養」政策，永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤（後排右三）代表出席。記者魏翊庭／攝影
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