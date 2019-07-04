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總統蔡英文 到三重先嗇宮參拜

2019-07-04 12:09聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

蔡英文總統上午在立委余天陪同下，到三重先嗇宮參拜祈福，並向支持民眾發表談話，和握手致意。

蔡英文總統（右前）上午到三重先嗇宮參拜，並向現場民眾握手致意。記者林伯東／攝影
蔡英文總統（右前）上午到三重先嗇宮參拜，並向現場民眾握手致意。記者林伯東／攝影
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蔡英文總統（中）上午到三重先嗇宮參拜，並於參拜後向支持民眾發表談話。記者林伯東／...
蔡英文總統（中）上午到三重先嗇宮參拜，並於參拜後向支持民眾發表談話。記者林伯東／攝影
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蔡英文總統（中）上午在立委余天（右）陪同下，到三重先嗇宮參拜祈福。記者林伯東／攝...
蔡英文總統（中）上午在立委余天（右）陪同下，到三重先嗇宮參拜祈福。記者林伯東／攝影
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