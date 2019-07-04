司法院推「金字塔型訴訟結構」 政院有異見提對案
為落實106年總統府司改國是會議「金字塔型訴訟結構」的改革方向，行政院會今通過刑事訴訟法部分條文修正，未來將在一審時窮盡調查、二審進行事後審或嚴格續審、三審進行嚴格法律審，目的為使上訴條件合理化，並提升案件審理的效率，避免積案；但行政院有不同看法，提出對案，由院與司法院會銜函請立法院審議。
法務部次長陳明堂表示，司法院修法重點是不要一直上、下交集，讓過去採續審制的二審改為事後審，而三審單純法律審，這樣案件就不會都擠在二審，但司法院的修法，三審未來要採取嚴格的法律審，只處理牴觸憲法以及司法院解釋，但這樣太狹窄，所以法務部跟行政院提出對案，希望立法院參考，像是審判時若被直接辯論終結，類似這種有必要、屬於違背法令部分應也可以上訴到三審，避免違法法治國原則等等。
此次司法院修法可追溯到88年的全國司法改革會議，並在106年的司改國是會議再度熱議，司法院提出，為避免當事人在第一審程序遲遲不提出主張或證據，保留到第二審才提出，造成他方當事人無法及時準備因應，也浪費第一審的審理程序，希望修法強化第一審的事實審功能，使第一審就成為事實審審判中心，避免三更、五更的情況頻頻出現，還讓當事人疲於奔命，而第二審採事後審或嚴格限制的續審制，第三審採嚴格法律審並採上訴許可制。
司法院認為，如果能確實落實金字塔到訴訟制度，就是健全充實第一審的裁判程序，讓第一審成為事實審的審理重心；第二審原則上只能根據當事人在第一審的主張及相關證據判斷第一審判決是否正確；第三審則是嚴格法律審，必須以第二審判決所認定的事實為基礎，判斷其法律適用有無錯誤，不能介入事實的認定。
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