司法院推「金字塔型訴訟結構」 政院有異見提對案

2019-07-04 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



為落實106年總統府司改國是會議「金字塔型訴訟結構」的改革方向，行政院會今通過刑事訴訟法部分條文修正，未來將在一審時窮盡調查、二審進行事後審或嚴格續審、三審進行嚴格法律審，目的為使上訴條件合理化，並提升案件審理的效率，避免積案；但行政院有不同看法，提出對案，由院與司法院會銜函請立法院審議。

法務部次長陳明堂表示，司法院修法重點是不要一直上、下交集，讓過去採續審制的二審改為事後審，而三審單純法律審，這樣案件就不會都擠在二審，但司法院的修法，三審未來要採取嚴格的法律審，只處理牴觸憲法以及司法院解釋，但這樣太狹窄，所以法務部跟行政院提出對案，希望立法院參考，像是審判時若被直接辯論終結，類似這種有必要、屬於違背法令部分應也可以上訴到三審，避免違法法治國原則等等。

此次司法院修法可追溯到88年的全國司法改革會議，並在106年的司改國是會議再度熱議，司法院提出，為避免當事人在第一審程序遲遲不提出主張或證據，保留到第二審才提出，造成他方當事人無法及時準備因應，也浪費第一審的審理程序，希望修法強化第一審的事實審功能，使第一審就成為事實審審判中心，避免三更、五更的情況頻頻出現，還讓當事人疲於奔命，而第二審採事後審或嚴格限制的續審制，第三審採嚴格法律審並採上訴許可制。