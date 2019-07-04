保護遠洋漁業 將成立台歐盟打擊IUU漁業工作小組

2019-07-04 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



台灣終於解除歐盟漁業黃牌，行政院長蘇貞昌今指出，部分漁民繳納罰款，卻沒有抗爭，是因為他們一方面瞭解要遵守國際規範，一方面也知道政府為漁業永續必須走長遠的路，非常感謝漁民朋友的諒解，也非常感謝漁會及各方面的幫忙；農委會將成立「台歐盟打擊IUU漁業工作小組」持續推動打擊IUU各項措施。

蘇貞昌今在行政院會聽取「我國去除歐盟打擊IUU漁業黃牌及未來努力方向」報告，他指出，2015年歐盟將我國列為歐盟打擊非法、未報告及不受規範(IUU)漁業不合作國家警告（黃牌）名單後，農委會即會同相關部會在「法律架構」、「管理監控措施」、「水產品可追溯性」及「國際合作」等四個面向積極推動改善措施，行政院同時成立專案小組，制定及修改漁業三法，通過相關計畫且挹注資源，透過種種努力，做好管理與溝通。

蘇貞昌說，在歷經3年9個月的努力後，終於促使歐盟執委會於今(108)年6月底解除我國黃牌，不只有助漁產外銷，更讓台灣遠洋漁業能夠持續發展。農委會與相關部會努力有成，值得肯定，他也要代表行政院感謝漁民朋友的支持與配合，因為若是黃牌變紅牌，不只是台灣漁業1000億的損失，更造成台灣國際形象崩盤，損害將難以估計。

蘇貞昌也提到，漁民相當辛苦，長年奔波，危險辛苦於海上，且離鄉背井、遠離家人的親情溫暖，遠洋漁業出海作業時間常長達半年到一年以上，不只賣命且辛勞。而此時為符合國際規範，部分漁民繳納罰款，卻沒有抗爭，是因為他們一方面瞭解要遵守國際規範，一方面也知道政府為漁業永續必須走長遠的路，非常感謝漁民朋友的諒解，也非常感謝漁會及各方面的幫忙。