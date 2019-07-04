0到6歲國家養 網友建議郭董：零利率買政府公債即可！

2019-07-04 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



於鴻海創辦人郭台銘拋出「國家幫養6歲學齡前幼兒」政策內容，成為各界話題，郭台銘昨天在國民黨國政願景電視發表會上加碼強調「財源不夠我負責墊支」，「就算散盡家財在所不惜」，律師葉慶元稱讚郭董就是霸氣，並認為郭董其實有計算金額，不是開支票而已。

葉慶元表示，郭台銘提到，「台灣一年新生兒大約18萬名，6年合計約108萬，假設一個孩子一個月補助1.5萬、排富後約需1800億元，扣除政府已補助部分一年仍需約1200億元，這部分計畫第一階段從特種基金提高報酬率、富人稅提撥500億元等可達規劃目標，年輕人生孩子國家幫忙養。」

網友留言熱烈，不少人挺郭台銘，要罵他之前可以算一算，台灣這幾年因為錯誤的政策，酬庸，黑機關，私利，浪費掉的錢有多少？如果都省下來？中華民國其實不窮，而是被亂花被浪費掉， 續用核電，減少每年數百億的火電燃料費，省下的錢有部份也能拿來補助這個政策，郭董真是有遠見智慧，時光倒流，行政院長孫運璿要蓋高速公路時，很多人批評是在圖利有錢人，事到如今，證明孫運璿的眼光和視野，還有不畏艱難幹到底的決心，替臺灣打下堅實的經濟發展基礎！

也有人認為郭董的說法不可行，完全是口號，這麼悲壯在博同情，不當總統也可以幫忙養才是真正的氣魄！一看就知道是騙票而已，不就跟之前綠營選彰化縣長時的育兒津貼芭樂票一樣而已，開辦半年就收掉，有爽到就好？套句網友說的，如果收掉，可以塞回去嗎？這是不負責任的政策！郭用私人的金錢來補貼但是也留下了下一任的困擾爛攤子！請郭台銘先把鴻海每股股票推到200元，再談的信心！

也有網友分析，指這就是「墊支」，是一種先行墊付、而後撥補的概念，就如同當年借款給國民黨、而後國民黨償還。中央政府總預算的實務操作中，有向民間人士或公職人員辦理歲出項目先行墊付，而後償還的支出科目具體事例嗎？與其如此，建議郭董直接以零利率、現在就購買中央政府公債即可哦！