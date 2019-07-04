郭台銘：若當選總統 將發展醫療成台灣未來十大產業

2019-07-04 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



鴻海集團前董事長郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，已試營運中，而紀念胞弟郭台成而成立的「台成幹細胞治療中心」，適逢台成中心啟用十周年，今舉行遷址至癌醫中心並更名為「台成細胞治療中心」。郭台銘表示，希望透過細胞治療更精進發展，未來讓癌症治療變成慢性病，他未來若當選總統，會繼續發展智慧醫療，並發展照護事業，成為台灣未來十大產業之一。

郭台銘說，12年前的今天，郭台成就在他懷裡過世，現在想到還是很遺憾。當時因血癌配對關係，而在北京的醫院準備骨髓移植，當時他一年跑了38趟北京去探視，雖然胞弟小他11歲，但他小時候家境辛苦、雙親繁忙，而由他帶著胞弟成長，「我就像他父親般」。

郭台銘說，所以他與胞弟的關係這麼緊密，當然那時是用盡一切的資源與新技術在救，雖然弟弟還是走了，他隔天還是跟台成幹細胞治療中心主任唐季祿說，這研究團隊不能解散，因為「創新來自於錯誤，經驗要繼續累積」，故兩年後成立台成幹細胞治療中心。近期更被國際評比為最佳細胞研究中心。

郭台銘說，他在昨天的政見也說到未來會發展大健康事業，台成幹細胞治療中心以戰勝血癌、研發尖端幹細胞臨床應用與免疫治療技術為使命，期盼建立「華人第一、世界一流」之幹細胞治療中心。

他說，如果他未來當選總統，會繼續發展智慧醫療，並發展照護事業，讓台灣有新醫療技術與科技，並造福病患與家屬，台灣在醫療有新的轉型，成為台灣未來十大產業之一。他也希望透過細胞治療更精進發展，未來讓癌症治療變成慢性病。

台大醫學院院長張上淳表示，幹細胞治療與細胞治療，在癌症的治療中扮演重要角色，今慶祝台成幹細胞創立十周年，並已進行超過600例幹細胞移植；而未來使命不只是服務跟治療病患，日後包括更多新的研發。