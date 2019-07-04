韓國瑜兩岸小組成員現身雙城論壇 吳家瑩稱來「見習」

2019-07-04 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北、上海雙城論壇今登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇兩人共同主持雙城論壇的開幕式，不少台商都受邀參加；其中，高雄市長韓國瑜兩岸小組成員、廈門台商協會會長吳家瑩也現身會場。吳家瑩表示，這次是來「見習」的，希望促成福建廈門跟高雄之間的雙城論壇。

身為韓國瑜兩岸小組成員的吳家瑩，過去一直堅持「廈門、高雄」雙城論壇，認為高雄與廈門都是海港城市，港區吞吐量差不多，人口規模也相近，語言相通、生活習慣和氣候等幾乎一樣，相信舉辦雙城論壇條件更貼合，如今受邀參加台北、上海雙城論壇，格外引人注目。

此外，包括昆山市台商協會長宗緒惠、浙江嘉興市台商協會會長劉榮達、台灣維新基金會學術顧問謝敏捷、華碩雲端暨華碩健康總經理吳漢章、東森新聞雲執行董事邱佩琳、東森國際董事長廖尚文、flyingV群眾募資創辦人林弘全、八方新氣創辦人暨藝術總監王俠軍等人。