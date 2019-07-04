川普行郭台銘也行？ 介文汲：企業家不適合當總統

2019-07-04 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



郭台銘昨晚在國民黨國政願景發表會上宣布，投資孩子就是投資未來，他有信心可以做到，如果籌措財源不如預期，他也會為政策負責，「我會用自己的財產墊支，就算散盡家產，也在所不惜！」，再次讓人見識到郭董的霸氣，但前外交官介文汲指出，企業與政府最大的不同是企業可以獨裁，政府絕對不容獨裁，他認為企業家並不適合作總統。

介文汲在臉書PO文指出，企業的好壞，錢是唯一的衡量標準，而政府的好壞則有多種衡量標準，像保障人權、幫助弱勢、尊重差異、推動社會善良風氣、打擊犯罪等與企業全無關聯的事項，卻都是政府重要的工作。

企業家林百里就說：除了開股東會，在企業裡是很舒服的，國家則要管柴米油鹽，管企業與管國家是兩回事。

他說，郭台銘認為自己事業有成作總統理所當然，他不知道企業家並不適合作總統，而他那種性格的企業家尤其不適合當總統。

郭脾氣爆躁易怒，常當眾開口訓人動手羞辱人，企業員工會忍氣吞聲，政府公務員可不是他的家奴，且職務與尊嚴都受法律保障，不會吃他那一套，會消極對抗，政府會癱瘓。

郭常自大妄言說出，我給中國飯吃，不像有人跟中國要飯吃、民主不能當飯吃這類狂言。企業家再有錢也是ㄧ介平民，話隨他說，但當總統不同，一言足以喪邦。郭自大慣了，當總統容易麻煩不斷，為害國家。

企業家可專斷獨行，政治領袖則需隨時傾聽民意、調和各界不同的利益，若一意孤行、不知妥協，輕則社會動盪、重則內外衝突不斷。一輩子獨裁、霸道，言行粗暴、自大、無法預測的郭董當總統恐只會為台灣加深對立、激化衝突。

介文汲指出，若說川普也有這類性格，但他是作世界第一強國、且民主法治均深植上軌道的美國總統，即便如此，美國過去幾年內部社會的撕裂及國際地位的傾頹也已有目共睹。