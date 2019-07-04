親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

警制止逃票遭砍身亡 台鐵列車長曝遇襲只能「靠它救」

感覺被蘇貞昌杯葛 盧秀燕宣布暫停列席行政院會

2019-07-04 10:07聯合報 記者賴于榛╱即時報導

過往時常現身在行政院會的台中市長盧秀燕，她今宣布暫停列席行政院會。台中市政府表示，市長盧秀燕昨天深夜臨時決定不出席行政院會，雖然先前幾乎沒有缺席地為市民爭取建設與補助，但院長蘇貞昌卻都是口惠不實，甚至讓人有杯葛的感受，施政也窒礙難行，因此將暫時缺席行政院會，直到院長有善意回應之後再說。

但怎樣的狀態算是善意回意，台中市政府沒有多做說明。

盧秀燕上周四列席行政院會，特別提了一個水果籃送給行政院長蘇貞昌，爭取中央補助，並質疑「中央沒有補助台中一毛錢」，甚至8月上路的「準公共化」托育補助變成「一國兩制」，台中市未獲得經費補助等等

針對盧秀燕質疑，當時行政院發言人Kolas Yotaka曾轉述，蘇貞昌解釋是「盧市長誤會了；不可能一毛錢都沒有」，因為光是為了74號交流道系統，就宣布任內已核定46億元給台中市；交通部長林佳龍在院會也即刻補充，指行政院前院長張善政核定的是可行性評估，「這46億元全額負擔74號交流道系統的公文，是今年3月蘇院長上任後核定的，盧市長確實是誤會了」。

Kolas說，蘇貞昌會中也解釋，準公共化政策推動時已經和地方政府達成共識，針對稅收較多、財政狀況較好的6都，中央補足差額，中央與地方共同分擔托育補助經費，對台北市、桃園市都是同樣態度，並未厚此薄彼。

盧秀燕宣布暫停列席行政院會。圖／中市府提供
盧秀燕宣布暫停列席行政院會。圖／中市府提供
分享

盧秀燕

相關新聞

何謂兩岸一家親？柯：我善待中國人民、盼也善待台灣人

2019-07-04 11:21

0到6歲國家養 網友建議郭董：零利率買政府公債即可！

2019-07-04 11:14

郭台銘：若當選總統 將發展醫療成台灣未來十大產業

2019-07-04 11:11

阿扁回台南故鄉首場簽書會 看到他超激動

2019-07-04 11:11

「當乖乖牌沒用」盧秀燕缺席行政院會抗議

2019-07-04 10:07

被刺鐵路警不治 徐國勇預計下午慰問家屬

2019-07-04 09:35

冷眼集／捍衛主權 還是傷害民主？

2019-07-04 00:48

兩岸條例修正案三讀／退將終身列管 禁參加大陸政治活動

2019-07-04 00:37

兩湖論壇改由渡假村接手主辦 林明溱：政治干涉

2019-07-03 23:46

口蹄疫拔針一周年 蔡英文臉書提「2個減少，3個增加」

2019-07-03 21:15

美國對我鋼鐵業下重手 蔡正元譏：蔡英文連屁都不敢吭

2019-07-03 19:54

蔡英文：現在做台灣人很有面子 台灣形象提升很多

2019-07-03 19:27

民進黨反擊吳敦義：「顛倒是非、打擊台灣」

2019-07-03 19:11

綠布局區域立委 可望與時力合作

2019-07-03 18:03

國民黨嘉市立委初選開跑 傅大偉、張炳文要參選

2019-07-03 17:52

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 17:01

吳敦義批民進黨為選舉推法案 蔡英文：失格也有失公允

2019-07-03 16:40

藍營抨擊國家財政 蔡英文：從文宣可看出郭董會花大錢

2019-07-03 16:24

吳敦義：民進黨只顧選舉 不顧民生經濟

2019-07-03 16:16

口蹄疫拔針 蔡英文視察新豐養豬場

2019-07-03 16:06

最高法院「大法庭」曝光 大法庭新制明上路

2019-07-03 15:48

國台辦與美智庫閉門會：蔡英文連任 可能加速統一

2019-07-03 15:39

柯文哲雙城論壇怕意外？ 隨行採訪管制歷屆最嚴格

2019-07-03 14:43

吳敦義批蔡政府為政權無所不用其極 成獨裁退步黨

2019-07-03 14:29

雙城論壇照稿念 柯文哲笑：因為稿子太長背不起來

2019-07-03 14:29

國際護理協會年會中國伸鹹豬手 阻國旗貼紙出現

2019-07-03 14:05

林飛帆任民進黨副秘書長？ 羅文嘉：口袋是空的

2019-07-03 13:58

柯文哲上海雙城論壇改穿皮鞋上陣 原來是她決定的

2019-07-03 13:28

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38

聽到大陸國歌就起立站好 如今兩岸條例修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35

提前宣布重罰不禮讓視障與導盲犬 蘇貞昌小編糗更正

2019-07-03 12:31

卓榮泰訪美 重申蔡英文兩岸政策秉持不挑釁態度

2019-07-03 12:30

兩岸條例修法三讀 退將終身管制、向對岸致敬最重剝奪月退俸

2019-07-03 12:30

藍最後一場政見會 場內場外繃緊神經

2019-07-03 12:30

管制退將三讀 藍委齊轟：選舉到了、政治利益操作

2019-07-03 12:17

聲量低不當網紅 侯友宜：我不是那種咖

2019-07-03 11:27

刑訴法補上防逃機制 黃國昌呼籲快修棄保潛逃罪

2019-07-03 10:42

刑訴修正三讀／防被告潛逃 限制住居者需繳護照

2019-07-03 10:29

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23
看更多

熱門文章

爆民進黨「灌票」給韓國瑜 謝龍介揭露：背後有三目的

2019-07-03 15:53

國家幫養孩到6歲 郭台銘：財源不夠我財產墊支

2019-07-03 21:17

挺韓力道愈來愈小？ 徐巧芯指出真正原因

2019-07-03 14:29

這件事讓韓國瑜氣力放盡 韓：「我真的會受傷」

2019-07-03 15:42

蔡政府給了一張「無限卡」 為何韓國瑜一點都不開心

2019-07-04 08:00

林濁水終於讚韓國瑜：草包升級到平庸進步 不能抹煞

2019-07-04 08:09

韓粉為何攻擊藍營？ 胡幼偉：國民黨不曾感謝反綠義士

2019-07-03 19:12

郭台銘散盡家產養兒？朱立倫酸：只能撑1年

2019-07-03 22:00

兩岸條例修法三讀 退將終身管制、向對岸致敬最重剝奪月退俸

2019-07-03 12:30

少將拜廟為演習官兵祈福 被爆料指洩漏軍機

2019-07-03 18:56

國台辦與美智庫閉門會：蔡英文連任 可能加速統一

2019-07-03 15:39

郭王合？郭朱配？藍初選合縱連橫 浮上檯面

2019-07-04 00:05

郭台銘來了 拜會立院黨團馬英九意外中箭

2019-07-04 09:56

遭質疑總統初選民調不公 吳敦義邀王金平任民調總督導

2019-07-03 15:25

蔡英文參拜 議員酸：韓造勢有30萬人、保安宮應有5萬人

2019-07-03 19:25

不只會發大財 韓國瑜提「六大經濟改造工程」

2019-07-03 21:14

政府破產 雞都有意見？ 他指蔡英文6年前就說台灣會破產

2019-07-04 08:32

海軍夏季卡其軍服 比照美軍改為國民領

2019-07-03 12:31

直播╱國民黨最後一場國政發表會 5天王做足準備論經濟

2019-07-03 19:25

聽到大陸國歌就起立站好 如今兩岸條例修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35

全台最大縣被遺忘了？郭台銘總統初選足跡 尚未踏上彰化

2019-07-03 13:10

郭台銘：六歲以下國家養一定做 散盡家產在所不惜

2019-07-03 21:27

韓國瑜護管：如果他是民進黨籍 會受到這樣的對待嗎？

2019-07-03 21:00

民調說「唯一支持」加分？國民黨：依題目念全名才有效

2019-07-03 14:44

影╱藍營第3場政見發表會登場 韓搭小黃低調入場

2019-07-03 18:20

提前宣布重罰不禮讓視障與導盲犬 蘇貞昌小編糗更正

2019-07-03 12:31

大選挑動情緒 網路「刺殺韓國瑜」傳聞再起

2019-07-03 12:17

柯文哲上海雙城論壇改穿皮鞋上陣 原來是她決定的

2019-07-03 13:28

王金平質疑初選民調恐不公 黨務人士：指控有誤導

2019-07-03 12:00

蔡英文：現在做台灣人很有面子 台灣形象提升很多

2019-07-03 19:27

韓國瑜：蔡英文說20年經濟最好 你感受到了嗎？

2019-07-03 21:31

國民黨高市議員宋立彬挺韓國瑜 籲「心頭抓乎定」

2019-07-03 15:14

吳敦義邀任民調總督導 王金平：轉移焦點令人失望

2019-07-03 19:26

美國對我鋼鐵業下重手 蔡正元譏：蔡英文連屁都不敢吭

2019-07-03 19:54

當年推捷運綠線、航空城 吳志揚質疑政黨輪替一切重來

2019-07-03 14:33

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38

影╱0~6歲國家養 宣明智：把錢用在孩子身上絕對是對的

2019-07-03 15:57

觀察站／藍初選若未產生真正共主 亂局恐難弭平

2019-07-04 00:29

郭台銘：蔡英文信用早已破產 做不到就「閉嘴！」

2019-07-03 14:42

郭台銘提0到6歲國家養 鄭文燦：我們不是鴻海共和國

2019-07-04 10:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top