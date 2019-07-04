感覺被蘇貞昌杯葛 盧秀燕宣布暫停列席行政院會

2019-07-04 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



過往時常現身在行政院會的台中市長盧秀燕，她今宣布暫停列席行政院會。台中市政府表示，市長盧秀燕昨天深夜臨時決定不出席行政院會，雖然先前幾乎沒有缺席地為市民爭取建設與補助，但院長蘇貞昌卻都是口惠不實，甚至讓人有杯葛的感受，施政也窒礙難行，因此將暫時缺席行政院會，直到院長有善意回應之後再說。

但怎樣的狀態算是善意回意，台中市政府沒有多做說明。

盧秀燕上周四列席行政院會，特別提了一個水果籃送給行政院長蘇貞昌，爭取中央補助，並質疑「中央沒有補助台中一毛錢」，甚至8月上路的「準公共化」托育補助變成「一國兩制」，台中市未獲得經費補助等等

針對盧秀燕質疑，當時行政院發言人Kolas Yotaka曾轉述，蘇貞昌解釋是「盧市長誤會了；不可能一毛錢都沒有」，因為光是為了74號交流道系統，就宣布任內已核定46億元給台中市；交通部長林佳龍在院會也即刻補充，指行政院前院長張善政核定的是可行性評估，「這46億元全額負擔74號交流道系統的公文，是今年3月蘇院長上任後核定的，盧市長確實是誤會了」。