「當乖乖牌沒用」盧秀燕缺席行政院會抗議

2019-07-04 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天上午刻意缺席行政院會，台中市新聞局也刻意更新市府行程，把原訂市長院會行程「槓掉」，藉此抗議中央補助不公平。據了解，盧秀燕昨深夜通知不出席院會，覺得中央補助口惠而實不至，院會出席率高又如何，「當乖乖牌沒有用」。

台中市未來都不派人參加行政院會？市府強調，就看中央釋出的善意再說。

盧秀燕近日為了台灣燈會、托育準公共化政策的補助問題，以及台中火力電廠的空汙管制手段，與中央多次槓上。她上周發言認為中央拿地方上繳的稅收當大爺，本周又說蘇貞昌院長口惠而實不至，表現上嘉獎院會出席率高，實際上要的補助一毛都沒有。

盧秀燕原訂今天上午9點半出席行政院會，今上午9點33分傳出盧秀燕刻意缺席，藉此杯葛中央補助不公平。市府群組也在9點37分發出更新行程表，刻意把市長出席院會的行程，用紅線槓掉，也未派人代理出席，廣為周知盧秀燕刻意缺席行政院會。

台中市新聞局長吳皇昇說，儘管盧市長的行政院會六都出席率最高，但今日決定不出席，也不會指派任何代表與會；就算盧市長勤奮出席，但仍遭杯葛，就等中央釋出善意再說，也請中央正視台中市民對空品的感受。

盧秀燕周二曾說，中央在托育準公共化政策上，對全國各縣市全額補助，對於台中等提早實施的縣市只補助50%，補助應該一視同仁；她也批評中央補助屏東舉辦的台灣燈會3億元，台中市爭取補助1億迄今沒下文，呼籲中央不要有差別待遇。