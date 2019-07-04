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雙城論壇默契？ 應勇、柯文哲都提「兩岸一家親」

2019-07-04 10:04聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北、上海雙城論壇今登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇兩人在致詞時不約而同提及「兩岸一家親」，還提到「雙城論壇，十年有成」。應勇表示，兩岸同胞是一家人，柯文哲則是強調「五個互相」，指只要是有利於增進雙方人民福祉，有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的他都會盡最大努力去做。

今年雙城論壇主題為「創新、合作、未來」，總計4個分論壇，分別是「生物科技產業交流分論壇」、「醫學科技發展分論壇」、「文化分論壇」、及「青創與智慧城市分論壇」等，且也是首度跨出上海市，走訪長江三角洲的崑山和洋山港。

柯文哲致詞時表示，雙城論壇至今已經十年，2015年上任台北市長以來，強調擴大民間參與，由官方搭建對話平台的模式，匯入民間觀點，創造兩岸城市交流新型態，不僅擴大論壇的民間社群參與，也深化兩城市的焦點市政議題。

柯文哲說，雙城論壇舉辦至今，已簽署33項合作備忘錄，當初舉辦的初衷，就是希望透過兩市交流，讓雙邊人民有更多認識、交流機會，藉此增加善意，讓兩岸關係可以朝正面發展。

柯強調，兩岸交流必須要有延續性、政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

柯文哲表示，自己一向認為要促進交流，增加善意，秉持互信態度及兩岸一家親的理念，只要有利於增進雙方人民福祉，有利於推動兩岸關係和平發展的，自己都願意盡最大努力去做。

柯文哲表示，自己推動兩岸交流的目的，就是想讓大家可以和平相處，讓人民過好一點的生活，儘管彼此間有隔閡一時不易解決，但這些問題不應該影響兩岸的合作交流。

柯文哲說， 回首雙城論壇，十年有成，這證明了只要把人民的福祉擺在第一位，任何的問題都可以共同來面對，共同來解決，也希望雙城論壇這一個行之有年的交流平台，能成為未來兩岸交流的典範模式，為兩岸關係的和平穩定營造契機、開啟新頁。

台北、上海雙城論壇今登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇兩人在致詞時不約而同提及「...
台北、上海雙城論壇今登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇兩人在致詞時不約而同提及「兩岸一家親」，還提到「雙城論壇，十年有成」。記者邱瓊玉／攝影
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