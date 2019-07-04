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兩岸條例修正案三讀／退將終身列管 禁參加大陸政治活動

2019-07-04 00:37聯合報 記者陳熙文程嘉文洪哲政／台北報導

立法院臨時會審查兩岸條例修正案，副院長蔡其昌敲下議事槌通過三讀。 記者邱德祥／攝...
立法院臨時會審查兩岸條例修正案，副院長蔡其昌敲下議事槌通過三讀。 記者邱德祥／攝影
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立法院臨時會昨三讀通過修正兩岸人民關係條例，終身管制退將、卸任政務官等不得參加中國大陸地區黨政軍或具政治性機關、團體舉辦的慶典或活動，且不得有向象徵中國政權的旗、徽、歌行禮、唱頌等「妨害國家尊嚴」的行為，同時管制不僅限於大陸地區；違者，如情節重大，可剝奪月退俸、領一次退者最高可處一千萬元罰鍰，甚至可追回退休俸。

原本行政院修法版本有「退離職滿十五年不受限制」，但民進黨團朝野協商時提出再修正動議，以管制「行為」非「年限」為由，刪除十五年年限，改為終身；原初審通過的版本中，只規範政務副首長或「中將」以上人員，民進黨團修正動議則改為「少將」以上人員。修法後，估算少將以上受規範人數約兩千人。

國民黨立委在三讀前接連上台砲轟，批評民進黨修法根本是一到選舉就為了政治操作，國民黨團總召曾銘宗指出，支持立法方向，但是法條對於活動、相關政治機關等定義不清，執行上會有重大爭議，修法表面上是維護國家安全，但實質上為了明年大選騙選票，國民黨團不願意隨之起舞、不願意背書。

民進黨團總召柯建銘說，這次修法是國安五法最後的版圖，關鍵重點就是沒有管制年限、限制的退將包含少將以上，且規範的行為沒有地域問題。

三讀條文明定，所謂「妨害國家尊嚴」，是指向象徵中共政權的旗、徽、歌行禮或唱頌或其他類似行為。如違規，原服務機關可停止當事人領受百分之五十到百分之百月退俸五年，並追繳註銷獎章、勳章、執照及證書，情節重大者得剝奪其月退俸，並追回已支領的金額；未領取月退俸者，則由原服務機關處兩百萬元到一千萬元以下罰鍰。

另外，依現行規定，政務人員、直轄市長、於國防、外交、科技、情報、大陸事務機關從事涉及國家安全、國家利益或機密的業務人員，或受託從事涉及國安的民間個人、團體，如欲前往大陸地區，都須申請並經審查許可，管制以退離職後三年為原則，本次修法也修正為三年管制期只能增加、不得縮減。

「退將條款」修法始於二○一六年十一月，卅二位退將出席由大陸國家主席習近平主持的「孫中山誕辰紀念大會」，並在演奏中共國歌時起立。當事人之一的退役中將吳斯懷說，自己當然會遵守法律，但是新法對「政治活動」定義不明，等於是開一張空白支票，讓綠營能恣意上下其手，恐怕淪為政府恣意指涉異議者的空白支票。

備役少將于北辰說，兩岸尚未結束敵對狀況，因此他也贊成予以一定的管制。但是在執行面上，絕不可藉此剝奪退伍軍人赴陸旅遊等自由遷徙的人權。

退將國安立法院吳斯懷

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