親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

臉書晚間當機 圖片顯示異常、直播功能也受阻

【即時短評】郭朱相爭韓得利？ 核四重回主戰場

2019-07-03 23:15聯合報 記者林河名╱即時報導

國民黨總統初選第三場國政願景發表會，參選人周錫瑋（左起）、郭台銘、朱立倫、張亞中...
國民黨總統初選第三場國政願景發表會，參選人周錫瑋（左起）、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜等人高呼「國民黨加油」。記者陳柏亨／攝影
分享

國民黨總統初選國政願景發表會今天最終場，各參選人對於經濟自由、財政紀律、環境保護及能源安全的主張大同小異，但郭台銘與朱立倫為了「0到6歲，國家幫你養」多次交鋒，凸顯兩人對福利政策、財政思維的不同；眼見郭朱相爭，韓國瑜伺機殺出一句「兩人互相指責不足，我個人完全都同意」，就看下周民調誰能得利？

民調前最後一場政見會，5位參選人莫不把握機會爭取支持，各有亮點。韓國瑜以「挺管」破題，朱立倫「拉韓打郭」，郭台銘則在育兒政見「放大絕」；張亞中堅持「以總統高度來談願景及政策」，還對各項政見提出可以協助達成目標的相關人選，強調「有系統、完整的治國方略」；周錫瑋贊同郭台銘「0到6歲國家幫你養」，還加碼「不到月薪7萬元的夫妻，政府補助2萬元」，並喊出遷都台中，可謂各出絕招。

不同於朱郭互相駁火，首先申論的韓國瑜，一開始就聲援日前遭公懲會「公開審理」的台大校長管中閔，「向不公平不正義的民進黨政府提出抗議」。一句「如果他（管）是民進黨籍，會受到如此屈辱？」其實也暗指自己近來在防治登革熱等議題遭蔡政府的「刁難」。他並以爭取南部國際機場，凸顯拚經濟的「雙引擎」主張，兼顧南北平衡。

雖是「黨內初選」，但整場政見會，韓國瑜仍把蔡政府視為首要對手，「總統可以作牛作馬，也可以作威作福」，「缺德比缺電嚴重」，堪稱今晚金句，頗有以其口才魅力再領風騒的戰略用意。

郭台銘「0至6歲，國家幫你養」政見，近來討論熱度極高，雖引發不少質疑，但他反批「政治人物都說不可能，我若跟他們一樣，我就不必出來選」，還強調「如果財源不夠，我也會用我自己的財產支應」，「投資孩子，就是投資國家的未來」，「就算散盡家產，也在所不惜」，句句都讓外界見識「郭董」氣勢。

郭台銘還提到美國前總統柯林頓、印度總理莫迪等，問口就是「我的朋友」，除展現對財經議題的熟稔，也凸顯自己的國際能見度，企圖拉開與對手差距。甚至，他還抱怨政見會問題只是「部長級」，讓他「很委屈」，不改直言作風。

朱立倫也是財務金融專長，因此敢在「郭董」面前強調他才是拚經濟的「朱董」，並批評0到6歲「國家養」是「社會主義」，「大家養才是公平正義」。對於郭表示預算不夠他來付，朱也以「預算ABC」，「你的身家大概只能負擔一年」連番反擊。批郭之餘，朱表示全力支持南部國際機場，「拉韓」動作明顯。

除了「黨內互打」，韓國瑜主張「在安全無虞及人民同意之下，繼續啟用核能，啟動核四」，郭台銘也主張「務實使用核能，核四應由全民決定」，都已將核四爭議推至2020總統大選的主戰場；而民進黨政府過去主張修正「財政收支劃分法」，去年九合一大敗之後不了了之，韓國瑜直斥「有欺騙選民之嫌」，也將逼使蔡政府必須重新面對。

韓國瑜郭台銘核四

相關新聞

蔡英文：現在做台灣人很有面子 台灣形象提升很多

2019-07-03 19:27

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 17:01

韓國瑜：洞房花燭要要靠自己 選舉要靠別人

2019-07-03 23:15

郭董散盡家財拚國家養 朱立倫：大家關心做不做得到

2019-07-03 23:06

政見會再次高歌 周錫瑋：盼大家心連心、手牽手

2019-07-03 23:06

口蹄疫拔針一周年 蔡英文臉書提「2個減少，3個增加」

2019-07-03 21:15

美國對我鋼鐵業下重手 蔡正元譏：蔡英文連屁都不敢吭

2019-07-03 19:54

民進黨反擊吳敦義：「顛倒是非、打擊台灣」

2019-07-03 19:11

綠布局區域立委 可望與時力合作

2019-07-03 18:03

國民黨嘉市立委初選開跑 傅大偉、張炳文要參選

2019-07-03 17:52

吳敦義批民進黨為選舉推法案 蔡英文：失格也有失公允

2019-07-03 16:40

藍營抨擊國家財政 蔡英文：從文宣可看出郭董會花大錢

2019-07-03 16:24

吳敦義：民進黨只顧選舉 不顧民生經濟

2019-07-03 16:16

口蹄疫拔針 蔡英文視察新豐養豬場

2019-07-03 16:06

最高法院「大法庭」曝光 大法庭新制明上路

2019-07-03 15:48

國台辦與美智庫閉門會：蔡英文連任 可能加速統一

2019-07-03 15:39

柯文哲雙城論壇怕意外？ 隨行採訪管制歷屆最嚴格

2019-07-03 14:43

雙城論壇照稿念 柯文哲笑：因為稿子太長背不起來

2019-07-03 14:29

吳敦義批蔡政府為政權無所不用其極 成獨裁退步黨

2019-07-03 14:29

國際護理協會年會中國伸鹹豬手 阻國旗貼紙出現

2019-07-03 14:05

林飛帆任民進黨副秘書長？ 羅文嘉：口袋是空的

2019-07-03 13:58

柯文哲上海雙城論壇改穿皮鞋上陣 原來是她決定的

2019-07-03 13:28

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38

聽到大陸國歌就起立站好 如今兩岸條例修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35

提前宣布重罰不禮讓視障與導盲犬 蘇貞昌小編糗更正

2019-07-03 12:31

卓榮泰訪美 重申蔡英文兩岸政策秉持不挑釁態度

2019-07-03 12:30

兩岸條例修法三讀 退將終身管制、向對岸致敬最重剝奪月退俸

2019-07-03 12:30

藍最後一場政見會 場內場外繃緊神經

2019-07-03 12:30

管制退將三讀 藍委齊轟：選舉到了、政治利益操作

2019-07-03 12:17

聲量低不當網紅 侯友宜：我不是那種咖

2019-07-03 11:27

刑訴法補上防逃機制 黃國昌呼籲快修棄保潛逃罪

2019-07-03 10:42

刑訴修正三讀／防被告潛逃 限制住居者需繳護照

2019-07-03 10:29

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23

初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布

2019-07-03 10:08

影／台北市長柯文哲率團赴上海展開「雙城論壇」

2019-07-03 09:12

卜睿哲：美國會對台支持重要 但不該誇大其影響力

2019-07-03 09:06

柯文哲不滿赴雙城論壇遭抹紅 自由時報：不慎筆誤已修正

2019-07-03 08:33

不再脫稿演出 柯文哲今赴上海雙城論壇「全程照稿念」

2019-07-03 08:29

台爭取參與ICAO大會 美國務院官員：將盡力促成

2019-07-03 04:34
看更多

熱門文章

爆民進黨「灌票」給韓國瑜 謝龍介揭露：背後有三目的

2019-07-03 15:53

黑韓+初選民調告急 韓冰旅外憂心爸想回台被喊卡

2019-07-03 09:58

綠黨工被起底指中共幫韓國瑜 孫大千批：借刀殺人

2019-07-03 08:07

挺韓力道愈來愈小？ 徐巧芯指出真正原因

2019-07-03 14:29

這件事讓韓國瑜氣力放盡 韓：「我真的會受傷」

2019-07-03 15:42

國家幫養孩到6歲 郭台銘：財源不夠我財產墊支

2019-07-03 21:17

柯文哲不滿赴雙城論壇遭抹紅 自由時報：不慎筆誤已修正

2019-07-03 08:33

兩岸條例修法三讀 退將終身管制、向對岸致敬最重剝奪月退俸

2019-07-03 12:30

韓粉為何攻擊藍營？ 胡幼偉：國民黨不曾感謝反綠義士

2019-07-03 19:12

國台辦與美智庫閉門會：蔡英文連任 可能加速統一

2019-07-03 15:39

少將拜廟為演習官兵祈福 被爆料指洩漏軍機

2019-07-03 18:56

初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布

2019-07-03 10:08

郭台銘散盡家產養兒？朱立倫酸：只能撑1年

2019-07-03 22:00

遭質疑總統初選民調不公 吳敦義邀王金平任民調總督導

2019-07-03 15:25

不再脫稿演出 柯文哲今赴上海雙城論壇「全程照稿念」

2019-07-03 08:29

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23

聽到大陸國歌就起立站好 如今兩岸條例修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35

直播╱國民黨最後一場國政發表會 5天王做足準備論經濟

2019-07-03 19:25

八大情治機關文官名單遭洩 國安局首當其衝

2019-07-03 10:42

海軍夏季卡其軍服 比照美軍改為國民領

2019-07-03 12:31

不只會發大財 韓國瑜提「六大經濟改造工程」

2019-07-03 21:14

全台最大縣被遺忘了？郭台銘總統初選足跡 尚未踏上彰化

2019-07-03 13:10

提前宣布重罰不禮讓視障與導盲犬 蘇貞昌小編糗更正

2019-07-03 12:31

民調說「唯一支持」加分？國民黨：依題目念全名才有效

2019-07-03 14:44

登革熱補助 韓國瑜直播再嗆政院扭曲

2019-07-03 00:11

蔡英文參拜 議員酸：韓造勢有30萬人、保安宮應有5萬人

2019-07-03 19:25

中央卡韓？ 韓國瑜：暗中卡得很厲害

2019-07-03 10:41

卜睿哲：美國會對台支持重要 但不該誇大其影響力

2019-07-03 09:06

柯文哲上海雙城論壇改穿皮鞋上陣 原來是她決定的

2019-07-03 13:28

王金平質疑初選民調恐不公 黨務人士：指控有誤導

2019-07-03 12:00

影╱藍營第3場政見發表會登場 韓搭小黃低調入場

2019-07-03 18:20

大選挑動情緒 網路「刺殺韓國瑜」傳聞再起

2019-07-03 12:17

郭台銘：六歲以下國家養一定做 散盡家產在所不惜

2019-07-03 21:27

吳敦義邀任民調總督導 王金平：轉移焦點令人失望

2019-07-03 19:26

徐永明：韓國瑜草包壞了台灣民主招牌

2019-07-03 09:04

國民黨高市議員宋立彬挺韓國瑜 籲「心頭抓乎定」

2019-07-03 15:14

台爭取參與ICAO大會 美國務院官員：將盡力促成

2019-07-03 04:34

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38

綠營發動偷襲初選民調 國民黨：抽中機率比中樂透低

2019-07-03 14:44

郭台銘：蔡英文信用早已破產 做不到就「閉嘴！」

2019-07-03 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top