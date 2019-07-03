【即時短評】郭朱相爭韓得利？ 核四重回主戰場

2019-07-03 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



國民黨總統初選第三場國政願景發表會，參選人周錫瑋（左起）、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜等人高呼「國民黨加油」。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

國民黨總統初選國政願景發表會今天最終場，各參選人對於經濟自由、財政紀律、環境保護及能源安全的主張大同小異，但郭台銘與朱立倫為了「0到6歲，國家幫你養」多次交鋒，凸顯兩人對福利政策、財政思維的不同；眼見郭朱相爭，韓國瑜伺機殺出一句「兩人互相指責不足，我個人完全都同意」，就看下周民調誰能得利？

民調前最後一場政見會，5位參選人莫不把握機會爭取支持，各有亮點。韓國瑜以「挺管」破題，朱立倫「拉韓打郭」，郭台銘則在育兒政見「放大絕」；張亞中堅持「以總統高度來談願景及政策」，還對各項政見提出可以協助達成目標的相關人選，強調「有系統、完整的治國方略」；周錫瑋贊同郭台銘「0到6歲國家幫你養」，還加碼「不到月薪7萬元的夫妻，政府補助2萬元」，並喊出遷都台中，可謂各出絕招。

不同於朱郭互相駁火，首先申論的韓國瑜，一開始就聲援日前遭公懲會「公開審理」的台大校長管中閔，「向不公平不正義的民進黨政府提出抗議」。一句「如果他（管）是民進黨籍，會受到如此屈辱？」其實也暗指自己近來在防治登革熱等議題遭蔡政府的「刁難」。他並以爭取南部國際機場，凸顯拚經濟的「雙引擎」主張，兼顧南北平衡。

雖是「黨內初選」，但整場政見會，韓國瑜仍把蔡政府視為首要對手，「總統可以作牛作馬，也可以作威作福」，「缺德比缺電嚴重」，堪稱今晚金句，頗有以其口才魅力再領風騒的戰略用意。

郭台銘「0至6歲，國家幫你養」政見，近來討論熱度極高，雖引發不少質疑，但他反批「政治人物都說不可能，我若跟他們一樣，我就不必出來選」，還強調「如果財源不夠，我也會用我自己的財產支應」，「投資孩子，就是投資國家的未來」，「就算散盡家產，也在所不惜」，句句都讓外界見識「郭董」氣勢。

郭台銘還提到美國前總統柯林頓、印度總理莫迪等，問口就是「我的朋友」，除展現對財經議題的熟稔，也凸顯自己的國際能見度，企圖拉開與對手差距。甚至，他還抱怨政見會問題只是「部長級」，讓他「很委屈」，不改直言作風。

朱立倫也是財務金融專長，因此敢在「郭董」面前強調他才是拚經濟的「朱董」，並批評0到6歲「國家養」是「社會主義」，「大家養才是公平正義」。對於郭表示預算不夠他來付，朱也以「預算ABC」，「你的身家大概只能負擔一年」連番反擊。批郭之餘，朱表示全力支持南部國際機場，「拉韓」動作明顯。

除了「黨內互打」，韓國瑜主張「在安全無虞及人民同意之下，繼續啟用核能，啟動核四」，郭台銘也主張「務實使用核能，核四應由全民決定」，都已將核四爭議推至2020總統大選的主戰場；而民進黨政府過去主張修正「財政收支劃分法」，去年九合一大敗之後不了了之，韓國瑜直斥「有欺騙選民之嫌」，也將逼使蔡政府必須重新面對。