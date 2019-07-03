政見會再次高歌 周錫瑋：盼大家心連心、手牽手

2019-07-03 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國民黨今晚舉辦總統初選最後一場「國政願景電視發表會」，主題為經濟、財政、能源與環境；前台北縣長周錫瑋今晚於政見會最後也再次高歌，唱出「心連心、手牽手，一步一步，腳印疊在一起，一直走到永遠。」周事後受訪也強調，國民黨民調會做得非常公正，不會像民進黨那樣。

周錫瑋表示，今晚5名初選參選人在一起給他的感覺是「英雄惜英雄」，每個人都走自己的長處、強項及特色，5位英雄在一起一定要覺得說「大家一定要幫我，我才能贏得勝選」；另外，5名初選參選人有個共識，那就是「拉下蔡英文」，大家實在受不了蔡了。

周說，政見會後他跟郭台銘聊了一下，郭對政見發表似乎有些意猶未盡；而韓國瑜，他覺得韓很想再去貼近地氣與人民；朱立倫則想把過去的專業發揮出來；張亞中一直都是他很尊敬的，張一直都是才高八斗，每項功課都做得非常認真。

另外，周也指出，最近大家質疑國民黨的民調會不會公正，甚至網路上有許多人質疑抽樣母體、民調公司是否公正，結果會不會被調包；現在每家民調做出來差距也蠻大的；但他認為大家一起來監督，國民黨的民調一定會做得非常公正，不會像民進黨蔡英文的民調做得那麼骯髒。

針對今天政見會最後再次高歌一曲，周錫瑋說，這是應大家的要求，也非他要不要唱，他只是很想團結，藉此場合再次呼籲大家欣賞彼此的優點、尊重彼此的理想，大家的努力都要一起去肯定。