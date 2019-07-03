親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

郭台銘散盡家產養兒？朱立倫酸：只能撑1年

老牌蘇打餅資助反同 可以不爽不要吃嗎？

政見會再次高歌 周錫瑋：盼大家心連心、手牽手

2019-07-03 23:06聯合報 記者翁浩然╱即時報導

國民黨今晚舉辦總統初選最後一場「國政願景電視發表會」，主題為經濟、財政、能源與環境；前台北縣長周錫瑋今晚於政見會最後也再次高歌，唱出「心連心、手牽手，一步一步，腳印疊在一起，一直走到永遠。」周事後受訪也強調，國民黨民調會做得非常公正，不會像民進黨那樣。

周錫瑋表示，今晚5名初選參選人在一起給他的感覺是「英雄惜英雄」，每個人都走自己的長處、強項及特色，5位英雄在一起一定要覺得說「大家一定要幫我，我才能贏得勝選」；另外，5名初選參選人有個共識，那就是「拉下蔡英文」，大家實在受不了蔡了。

周說，政見會後他跟郭台銘聊了一下，郭對政見發表似乎有些意猶未盡；而韓國瑜，他覺得韓很想再去貼近地氣與人民；朱立倫則想把過去的專業發揮出來；張亞中一直都是他很尊敬的，張一直都是才高八斗，每項功課都做得非常認真。

另外，周也指出，最近大家質疑國民黨的民調會不會公正，甚至網路上有許多人質疑抽樣母體、民調公司是否公正，結果會不會被調包；現在每家民調做出來差距也蠻大的；但他認為大家一起來監督，國民黨的民調一定會做得非常公正，不會像民進黨蔡英文的民調做得那麼骯髒。

針對今天政見會最後再次高歌一曲，周錫瑋說，這是應大家的要求，也非他要不要唱，他只是很想團結，藉此場合再次呼籲大家欣賞彼此的優點、尊重彼此的理想，大家的努力都要一起去肯定。

周說，今天有幾個朋友跟他講說，一定要唱一條團結、大家合作的歌，才會在最後結尾唱歌，歌名是「連心」，心連在一起，歌的內容是說「我會站在你的左邊，站在你的右邊，站在你後面，我會永遠陪伴你身邊。當你有任何的需要的時候，我會全心全意來幫助你。我會跟你心連心、手牽手，一步一步，腳印疊在一起，一直走到永遠。」

國民黨今晚舉辦總統初選最後一場「國政願景電視發表會」，前台北縣長周錫瑋今晚於政見...
國民黨今晚舉辦總統初選最後一場「國政願景電視發表會」，前台北縣長周錫瑋今晚於政見會最後也再次高歌，會後受訪也強調民調會做得非常公正。記者翁浩然／攝影
分享

民調國民黨周錫瑋

相關新聞

蔡英文：現在做台灣人很有面子 台灣形象提升很多

2019-07-03 19:27

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 17:01

郭董散盡家財拚國家養 朱立倫：大家關心做不做得到

2019-07-03 23:06

口蹄疫拔針一周年 蔡英文臉書提「2個減少，3個增加」

2019-07-03 21:15

美國對我鋼鐵業下重手 蔡正元譏：蔡英文連屁都不敢吭

2019-07-03 19:54

民進黨反擊吳敦義：「顛倒是非、打擊台灣」

2019-07-03 19:11

綠布局區域立委 可望與時力合作

2019-07-03 18:03

國民黨嘉市立委初選開跑 傅大偉、張炳文要參選

2019-07-03 17:52

吳敦義批民進黨為選舉推法案 蔡英文：失格也有失公允

2019-07-03 16:40

藍營抨擊國家財政 蔡英文：從文宣可看出郭董會花大錢

2019-07-03 16:24

吳敦義：民進黨只顧選舉 不顧民生經濟

2019-07-03 16:16

口蹄疫拔針 蔡英文視察新豐養豬場

2019-07-03 16:06

最高法院「大法庭」曝光 大法庭新制明上路

2019-07-03 15:48

國台辦與美智庫閉門會：蔡英文連任 可能加速統一

2019-07-03 15:39

柯文哲雙城論壇怕意外？ 隨行採訪管制歷屆最嚴格

2019-07-03 14:43

吳敦義批蔡政府為政權無所不用其極 成獨裁退步黨

2019-07-03 14:29

雙城論壇照稿念 柯文哲笑：因為稿子太長背不起來

2019-07-03 14:29

國際護理協會年會中國伸鹹豬手 阻國旗貼紙出現

2019-07-03 14:05

林飛帆任民進黨副秘書長？ 羅文嘉：口袋是空的

2019-07-03 13:58

柯文哲上海雙城論壇改穿皮鞋上陣 原來是她決定的

2019-07-03 13:28

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38

聽到大陸國歌就起立站好 如今兩岸條例修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35

提前宣布重罰不禮讓視障與導盲犬 蘇貞昌小編糗更正

2019-07-03 12:31

卓榮泰訪美 重申蔡英文兩岸政策秉持不挑釁態度

2019-07-03 12:30

兩岸條例修法三讀 退將終身管制、向對岸致敬最重剝奪月退俸

2019-07-03 12:30

藍最後一場政見會 場內場外繃緊神經

2019-07-03 12:30

管制退將三讀 藍委齊轟：選舉到了、政治利益操作

2019-07-03 12:17

聲量低不當網紅 侯友宜：我不是那種咖

2019-07-03 11:27

刑訴法補上防逃機制 黃國昌呼籲快修棄保潛逃罪

2019-07-03 10:42

刑訴修正三讀／防被告潛逃 限制住居者需繳護照

2019-07-03 10:29

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23

初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布

2019-07-03 10:08

影／台北市長柯文哲率團赴上海展開「雙城論壇」

2019-07-03 09:12

卜睿哲：美國會對台支持重要 但不該誇大其影響力

2019-07-03 09:06

不滿赴雙城論壇遭抹紅 柯文哲：不僅反紅媒也要反綠媒

2019-07-03 08:33

不再脫稿演出 柯文哲今赴上海雙城論壇「全程照稿念」

2019-07-03 08:29

台爭取參與ICAO大會 美國務院官員：將盡力促成

2019-07-03 04:34

盧秀燕也質疑補助 政院：韓、盧說法不符事實

2019-07-03 00:17

沒資格講下一代？蔡英文嗆：對女性的人身攻擊大可不必

2019-07-02 21:44
看更多

熱門文章

爆民進黨「灌票」給韓國瑜 謝龍介揭露：背後有三目的

2019-07-03 15:53

黑韓+初選民調告急 韓冰旅外憂心爸想回台被喊卡

2019-07-03 09:58

6歲以下幼兒國家養 郭台銘深夜回應質疑

2019-07-03 00:04

綠黨工被起底指中共幫韓國瑜 孫大千批：借刀殺人

2019-07-03 08:07

挺韓力道愈來愈小？ 徐巧芯指出真正原因

2019-07-03 14:29

這件事讓韓國瑜氣力放盡 韓：「我真的會受傷」

2019-07-03 15:42

不滿赴雙城論壇遭抹紅 柯文哲：不僅反紅媒也要反綠媒

2019-07-03 08:33

國家幫養孩到6歲 郭台銘：財源不夠我財產墊支

2019-07-03 21:17

兩岸條例修法三讀 退將終身管制、向對岸致敬最重剝奪月退俸

2019-07-03 12:30

韓粉為何攻擊藍營？ 胡幼偉：國民黨不曾感謝反綠義士

2019-07-03 19:12

初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布

2019-07-03 10:08

國台辦與美智庫閉門會：蔡英文連任 可能加速統一

2019-07-03 15:39

少將拜廟為演習官兵祈福 被爆料指洩漏軍機

2019-07-03 18:56

遭質疑總統初選民調不公 吳敦義邀王金平任民調總督導

2019-07-03 15:25

不再脫稿演出 柯文哲今赴上海雙城論壇「全程照稿念」

2019-07-03 08:29

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23

聽到大陸國歌就起立站好 如今兩岸條例修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35

八大情治機關文官名單遭洩 國安局首當其衝

2019-07-03 10:42

直播╱國民黨最後一場國政發表會 5天王做足準備論經濟

2019-07-03 19:25

海軍夏季卡其軍服 比照美軍改為國民領

2019-07-03 12:31

全台最大縣被遺忘了？郭台銘總統初選足跡 尚未踏上彰化

2019-07-03 13:10

登革熱補助 韓國瑜直播再嗆政院扭曲

2019-07-03 00:11

提前宣布重罰不禮讓視障與導盲犬 蘇貞昌小編糗更正

2019-07-03 12:31

民調說「唯一支持」加分？國民黨：依題目念全名才有效

2019-07-03 14:44

卜睿哲：美國會對台支持重要 但不該誇大其影響力

2019-07-03 09:06

中央卡韓？ 韓國瑜：暗中卡得很厲害

2019-07-03 10:41

王金平質疑初選民調恐不公 黨務人士：指控有誤導

2019-07-03 12:00

柯文哲上海雙城論壇改穿皮鞋上陣 原來是她決定的

2019-07-03 13:28

馬凱挺韓講經濟 杜紫宸：比孫大千、黃暐瀚要強

2019-07-02 23:55

不只會發大財 韓國瑜提「六大經濟改造工程」

2019-07-03 21:14

郭台銘散盡家產養兒？朱立倫酸：只能撑1年

2019-07-03 22:00

影╱藍營第3場政見發表會登場 韓搭小黃低調入場

2019-07-03 18:20

大選挑動情緒 網路「刺殺韓國瑜」傳聞再起

2019-07-03 12:17

吳敦義邀任民調總督導 王金平：轉移焦點令人失望

2019-07-03 19:26

盧秀燕也質疑補助 政院：韓、盧說法不符事實

2019-07-03 00:17

徐永明：韓國瑜草包壞了台灣民主招牌

2019-07-03 09:04

台爭取參與ICAO大會 美國務院官員：將盡力促成

2019-07-03 04:34

國民黨高市議員宋立彬挺韓國瑜 籲「心頭抓乎定」

2019-07-03 15:14

2020不缺席 新黨推楊世光選總統

2019-07-03 00:32

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top