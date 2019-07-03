美國對我鋼鐵業下重手 蔡正元譏：蔡英文連屁都不敢吭

2019-07-03 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書上說，美國對台灣鋼鐵業下重手，宣布台灣鋼鐵運到越南加工，再出口去美國，加徵456%懲罰性關稅。

他說，看蔡英文敢不敢對美國吭一聲！不敢反報復是意料之中，但連屁都不敢吭一聲，是理所當然。

據報導，美國商務部2日表示，南韓與台灣都有業者將不銹鋼與冷軋鋼產品送往越南，進行加工之後再出口到美國，以規避美國反傾銷稅與反補貼稅，因此將針對原產地在南韓或台灣鋼鐵製品課徵456%懲罰性關稅。