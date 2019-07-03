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直播╱國民黨最後一場國政發表會 5天王做足準備論經濟

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吳敦義：請王金平督導民調是尊重不是轉移焦點

2019-07-03 19:31聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

立法院前院長王金平擔憂綠營操作國民黨總統初選民調，國民黨主席吳敦義稍早表示，「希望他（王）能夠來作監督，讓我們民意調查的過程完全排除他的疑慮，這樣才是一個良好的處理」。

國民黨總統初選最後一場國政願景說明會今晚在台北登場，吳敦義到場時受訪表示，今天是政見發表會第三場，也是最後一場，剛好討論到經濟、財政、環境、能源跟環保各種問題，請各位踴躍指教。

吳敦義今天在中常會裁示，將請副主席曾永權邀請王金平擔任民調小組的總督導。不過，王金平隨後發布新聞稿，認為這是轉移焦點，沒有辦法解決問題。

對此，吳敦義說，「焦點是他提出的」，他告訴我們說，民調是很重要的事，有一些是不能夠不小心的。

吳表示，他提出的這一點，負責民意調查的民調執行小組召集人黃德福黃德福先生，過去王金平做人民團體的董事長時，他的秘書長就是黃德福同志，所以他對民調如果有一些顧慮，我們請他來做督導，乃是尊重他，不是叫轉移焦點。

吳敦義說，我們現在是真正針對焦點來解決，所以我希望王院長不要只提出問題，希望他能夠來作監督，讓我們民意調查的過程，能完全排除他的疑慮，這樣才是一個良好的處理，所以，我希望王院長能夠來做一下總督導，讓他督導下的民意調查過程更完美、更無缺，這是我的期待。

而鴻海董事長郭台銘比吳敦義早一步抵達會場，卻是5名初選候選人中，唯一一個未走一樓大廳，沒露面、沒受訪就直接上樓彩排的候選人。

國民黨總統初選最後一場國政願景說明會今晚在台北登場，國民黨主席吳敦義到場受訪。記...
國民黨總統初選最後一場國政願景說明會今晚在台北登場，國民黨主席吳敦義到場受訪。記者魏莨伊／攝影
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吳敦義民調王金平2020選舉

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