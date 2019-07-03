蔡英文：現在做台灣人很有面子 台灣形象提升很多

2019-07-03 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



總統蔡英文今天到新竹縣新豐鄉的養豬戶視察，接著到竹北新社保安宮參拜，蔡英文向鄉親報告好消息，指出台灣目前已從亞太防制洗錢組織觀察名單移除，且台灣漁業被歐盟舉的黃牌警告也移除，台灣國際形象提升，「現在做台灣人很有面子」。

蔡英文表示，台灣養豬產業因口蹄疫損失1700億元，22年來每一任總統都想把口蹄疫趕出台灣，所以她任職總統後就宣示一定要讓台灣成為口蹄疫非疫區，並指示農委會、養豬農及地方政府一起努力，終於在7月1日口蹄疫拔針滿一年，之後將申請不施打防疫針，順利的話台灣就能成為口蹄疫非疫區。

「這是很大的成就」，蔡英文強調，有先進國家花了40年才將口蹄疫趕出去，台灣花22年，蔡英文執政3年就把口蹄疫趕出去，未來民眾會吃到更健康的豬肉，豬肉也可以進到國際市場去，「大家高不高興？」

蔡英文說，執政3年多以來，前半段真的很辛苦，因為必須改革、打基礎，但是看不到成績，也不知道會不會成功，所以去年11月24日選得不好，可是政府趕快找出盲點，再加上今年政績一樣一樣的出現，民眾開始感覺到政府有在做事，而且很會做事。

她也向鄉親報告好消息，台灣上周接到亞太防制洗錢組織，已經從觀察名單移除，顯示政府積極打擊不法犯罪，杜絕洗錢的努力獲國際肯定，台灣形象「好很多」，而台灣遠洋漁業在3年多前被歐盟舉黃牌警告，若不改善產品可能賣不進歐盟，政府努力打擊非法漁業、落實漁業管理，協助漁民，終於從黃牌名單移除。

「現在做台灣人很有面子欸！」蔡英文強調，因為台灣給人感覺是遵守法律、可以信賴，是很友善的國家，從外面國家來看，大家都認為台灣是很好的國家，這就是政府要有決心、業界要配合，民眾也要有耐心，過去漁民抱怨太嚴格、民眾抱怨匯錢太麻煩，但是回想起來，一切都值得。