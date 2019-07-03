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蔡英文參拜 議員酸：韓造勢有30萬人、保安宮應有5萬人

2019-07-03 19:25聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

總統蔡英文今天到新竹縣新豐鄉的養豬戶視察，接著到竹北新社保安宮參拜，致詞一開始她就先謝謝竹北鄉親力挺，表示原本聽說只有100人到場，沒想到變成500倍的5萬人，「真的很多，謝謝喔」。

新竹縣議員張珈源在蔡英文參拜完開始致詞前，先對鄉親喊話，他表示，如果前幾天韓國瑜在新竹縣府前廣場的造勢有30萬人，那保安宮現場應該有5萬人，這番話引得現場支持者哄堂大笑，蔡英文接過麥克風後，也順著張珈源的說法，表示自己原本只聽說有100人，沒想到來了5萬人，謝謝鄉親支持。

蔡英文表示，台灣養豬產業因口蹄疫損失1700億元，22年來每一任總統都想把口蹄疫趕出台灣，所以她任職總統後就宣示一定要讓台灣成為口蹄疫非疫區，並指示農委會、養豬農及地方政府一起努力，終於在7月1日口蹄疫拔針滿一年，之後將申請不施打防疫針，順利的話台灣就能成為口蹄疫非疫區。

「這是很大的成就」，蔡英文強調，有先進國家花了40年才將口蹄疫趕出去，台灣花22年，蔡英文執政3年就把口蹄疫趕出去，未來民眾會吃到更健康的豬肉，豬肉也可以進到國際市場去，「大家高不高興？」

蔡英文說，執政3年多以來，前半段真的很辛苦，因為必須改革、打基礎，但是看不到成績，也不知道會不會成功，所以去年11月24日選得不好，可是政府趕快找出盲點，再加上今年政績一樣一樣的出現，民眾開始感覺到政府有在做事，而且很會做事。

總統蔡英文今天到新竹縣新豐鄉的養豬戶視察，接著到竹北新社保安宮參拜。記者陳斯穎／...
總統蔡英文今天到新竹縣新豐鄉的養豬戶視察，接著到竹北新社保安宮參拜。記者陳斯穎／攝影
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