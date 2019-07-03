民進黨反擊吳敦義：「顛倒是非、打擊台灣」

2019-07-03 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨發言人李明俐（右）。 中央社 分享 facebook 國民黨主席吳敦義今天抨擊民進黨「只顧選舉，不顧民生經濟作為」，民進黨表示，民進黨政府不論在維護國家安全，還是拚台灣經濟，靠的是實際行動，努力讓台灣走在民主、進步的道路上。反觀國民黨為了選舉，以顛倒是非的口水，無所不用其極地打擊台灣。吳敦義的批評再次確認，國民黨無疑是阻擋台灣進步、分化台灣社會的亂源。

民進黨發言人李明俐說，政府的責任是要維持國家整體經濟的穩定。蔡英文總統執政三年多來，靠行動調整經濟結構，重新布局全球，不讓台灣經濟被鎖在中國，經濟成績已逐漸開花結果，像是台灣的經濟成長率已經連續十二季正成長，台商回流投資已破4千多億元。瑞士世界經濟論壇「2018年全球競爭力報告」，把台灣的總體經濟穩定評為全球第一，創新能力也是亞洲第一，證明了台灣的經濟正在穩定的成長。

李明俐表示，日前立法院完成公投法的修正。事實上，公投門檻並沒有變，而是為了避免去年公投綁大選亂象再次發生。同時也讓重大的公共議題在公投的過程中，能充分的進行理性溝通與討論，落實真正直接民主的價值。反觀國民黨過去刻意用超高的門檻，及設置「公投審議委員會」的「鳥籠公投法」，限縮人民行使公投。如今用「鐵籠公投」污名化公投法修法，實讓人啼笑皆非。

李明俐說，面對中國的紅色滲透，民進黨政府透過「國安五法」的修法，就是要強化民主防衛機制，防止紅色滲透，確保台灣的民主與自由不受中國侵害。但令人感到遺憾的是，當全世界民主國家把中國紅色滲透視為民主危機時，卻看到國民黨為了一黨之私，錯把敵人當朋友，急欲把台灣送中，如此敵我不分的政黨，才應該被台灣人民給下架。