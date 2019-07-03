雙城論壇／追求兩岸和平合作 柯P送上「一心一意」壺

2019-07-03 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北、上海雙城論壇明登場，台北市長柯文哲今率團抵滬，晚間出席上海方在興國賓館舉辦的歡迎晚宴，由上海市長應勇親自接待。只見兩人在晚宴前的會面上互動熱絡，應勇致詞時表示，這次是柯文哲任內第三次以市長身分到上海，希望這次雙城論壇可以取得預期成果；柯文哲則說，今年雙城論壇第十個年頭，希望可以長長久久，繼續交流下去。

為了歡迎柯文哲到上海，上海方準備了「雙喜如意」的繡畫。該幅作品為上海市第一批非物質文化遺產保護項目三林刺繡的代表，圖中雙鳥站立枝頭，給人和諧溫馨的美感，也寓意雙喜；另外還繡有柿子，形如如意，所以取名為「雙喜如意」。

至於北市府則是準備了台灣知名工藝家王俠軍所創瓷器品牌《八方新氣》，作品名為〈一心一意〉，由一壺二杯組成，其中壺為「心狀壺身」，巧妙地將兩道壺嘴安排在心狀壺身的兩端，當使用者執起〈一心一意〉壺倒茶時，兩道水流會匯聚成一道，象徵二人一心、同聲同調。象徵柯文哲一顆追求兩岸和平發展的決心，及一份促進兩岸交流合作的善意。

應勇表示，這次是柯第三次以市長身分到上海，北市副市長鄧家基、蔡炳坤更是推動兩個城市交流交往的推動者，我們看到兩個城市間的交流、兩市人民的成果。

應勇說，去年在台北舉辦雙城論壇，因為自己到北京參加中央經濟部的會，所以無法去台北，當時派我們的常務副市長周波去參加雙城論壇，受到柯市長、台北市政府的歡迎，這點要特別表示感謝和謝意。明天也很期待與柯市長一起共同主持本次的雙城論壇，期望取得預期的效應。

柯文哲則說，今天一下飛機就到洋山港，確實是了不起的工程成就，包括跨海大橋、自動化貨櫃碼頭，後來還去看訊息中心，整個城市E化治理，給我們很多啟發，上海是中國大陸最先進城市，硬體建設有很多可以學習的地方。