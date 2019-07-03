親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

考生看過來！ 108大學指考預估五標出爐

雙宋婚變時間點曝光 宋仲基遭爆3大食言鐵證

藍營第3場政見發表會登場　韓搭小黃低調入場

2019-07-03 18:20聯合報 記者李隆揆╱即時報導

國民黨今晚在台大醫院國際會議中心舉辦第3場國政願景電視發表會，活動預計於8時正式開始，下午5時許已有支持者到場外聲援。

據了解，下午5時開始，會議中心大門口就集結了朱立倫、韓國瑜的支持者，相互聲援所支持的參選人。下午6時左右，國民黨總統初選參選人陸續到場，第1個到場的是高雄市長韓國瑜，韓搭計程車低調進場，其支持者看到韓下車，馬上大喊「凍蒜！」一旁朱立倫支持者也不遑多讓，拿起大聲公叫陣。

第2個到場的是張亞中，他與幾位幕僚步行入場；目前郭台銘、周錫瑋、朱立倫仍未到場。

國民黨今晚在台大醫院國際會議中心舉辦第3場國政願景電視發表會，活動預計於8時正式...
國民黨今晚在台大醫院國際會議中心舉辦第3場國政願景電視發表會，活動預計於8時正式開始，下午5時許已有支持者到場外聲援。記者李隆揆／攝影
分享

民調2020選舉

相關新聞

爆民進黨「灌票」給韓國瑜 謝龍介揭露：背後有三目的

2019-07-03 15:53

遭質疑總統初選民調不公 吳敦義邀王金平任民調總督導

2019-07-03 15:25

國民黨高市議員宋立彬挺韓國瑜 籲「心頭抓乎定」

2019-07-03 15:14

影／初選民調遭質疑被操弄 國民黨：民進黨司馬昭之心

2019-07-03 18:05

民調取樣特殊 王金平：黨應加強說明

2019-07-03 18:04

影╱0~6歲國家養 宣明智：把錢用在孩子身上絕對是對的

2019-07-03 15:57

綠營發動偷襲初選民調 國民黨：抽中機率比中樂透低

2019-07-03 14:44

民調說「唯一支持」加分？國民黨：依題目念全名才有效

2019-07-03 14:44

郭台銘：蔡英文信用早已破產 做不到就「閉嘴！」

2019-07-03 14:42

幫朱立倫打氣？ 侯友宜：市政做好再去談支持

2019-07-03 14:42

各陣營動員 藍初選最後一場政見會 繃緊神經

2019-07-03 14:31

挺韓力道愈來愈小？ 徐巧芯指出真正原因

2019-07-03 14:29

今國政說明會／郭拋新十大建設 韓重申庶民經濟

2019-07-03 14:26

今國政說明會 朱立倫：只有我能幹掉民進黨

2019-07-03 14:22

憂綠營操弄 王金平籲黨中央釋疑民調

2019-07-03 14:20

影／綠營操弄？初選爆「被做掉」恐慌 王金平籲黨重視

2019-07-03 14:03

全台最大縣被遺忘了？郭台銘總統初選足跡 尚未踏上彰化

2019-07-03 13:10

最後一場國政會 韓國瑜將談FTA、自經區及以核養綠

2019-07-03 12:03

王金平質疑初選民調恐不公 黨務人士：指控有誤導

2019-07-03 12:00

影／零到六歲國家養財源 朱立倫：郭台銘應先問專家意見

2019-07-03 11:13

朱立倫：最早反對一國兩制的就是蔣經國

2019-07-03 11:13

影／ 質疑黨初選不公 王金平提兩建議

2019-07-03 10:57

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23

國家幫養6歲學齡前幼兒 郭台銘拋政見財源規畫構想

2019-07-03 09:23

隔空交火…朱立倫質疑育兒財源 郭台銘提解方

2019-07-03 00:20

6歲以下幼兒國家養 郭台銘深夜回應質疑

2019-07-03 00:04

6歲前幼兒國家養財源在哪？郭台銘提短期及長期計畫

2019-07-02 22:43

新一波競選影片 郭台銘：創造台灣第二次經濟奇蹟

2019-07-02 20:16

林明溱挺郭台銘看準經濟力 盼郭讓台灣重返四小龍

2019-07-02 19:27

「果凍」新書發表 郭台銘要年輕人堅持

2019-07-02 15:37

影／郭董做果凍「一心不二用」每天睡前「三省吾身」

2019-07-02 13:50

全國幼童國家養？郭家養？老天鵝：僅29%網友認為可行

2019-07-02 13:27

最終場政見會3日談經濟 郭台銘：我會火力四射

2019-07-02 13:24

0到6歲國家養 議員：郭董把中華民國變股份有限公司

2019-07-02 13:08

沒有藍委挺？ 郭台銘：他們怕被「哪一家軍」攻擊

2019-07-02 12:52
看更多

熱門文章

黑韓+初選民調告急 韓冰旅外憂心爸想回台被喊卡

2019-07-03 09:58

6歲以下幼兒國家養 郭台銘深夜回應質疑

2019-07-03 00:04

綠黨工被起底指中共幫韓國瑜 孫大千批：借刀殺人

2019-07-03 08:07

力挺管中閔 韓國瑜：我是台灣人，我們不能再沉默

2019-07-02 22:51

爆民進黨「灌票」給韓國瑜 謝龍介揭露：背後有三目的

2019-07-03 15:53

不滿赴雙城論壇遭抹紅 柯文哲：不僅反紅媒也要反綠媒

2019-07-03 08:33

挺韓力道愈來愈小？ 徐巧芯指出真正原因

2019-07-03 14:29

沒資格講下一代？蔡英文嗆：對女性的人身攻擊大可不必

2019-07-02 21:44

這件事讓韓國瑜氣力放盡 韓：「我真的會受傷」

2019-07-03 15:42

兩岸條例修法三讀 退將終身管制、向對岸致敬最重剝奪月退俸

2019-07-03 12:30

6歲前幼兒國家養財源在哪？郭台銘提短期及長期計畫

2019-07-02 22:43

初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布

2019-07-03 10:08

力挺郭台銘再拋「郭朱配」 林明溱：我有建議他

2019-07-02 19:27

不再脫稿演出 柯文哲今赴上海雙城論壇「全程照稿念」

2019-07-03 08:29

政院：韓國瑜所說與事實不符 盧秀燕說的也不正確

2019-07-02 21:30

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23

遭質疑總統初選民調不公 吳敦義邀王金平任民調總督導

2019-07-03 15:25

聽到大陸國歌就起立站好 如今兩岸條例修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35

【即時短評】開芭樂票或債台高築？ 逐大位者不能含混

2019-07-02 22:56

韓國瑜造勢地惹議 楊文科：未來不外借政治活動

2019-07-02 19:49

八大情治機關文官名單遭洩 國安局首當其衝

2019-07-03 10:42

國台辦與美智庫閉門會：蔡英文連任 可能加速統一

2019-07-03 15:39

登革熱補助 韓國瑜直播再嗆政院扭曲

2019-07-03 00:11

新一波競選影片 郭台銘：創造台灣第二次經濟奇蹟

2019-07-02 20:16

卜睿哲：美國會對台支持重要 但不該誇大其影響力

2019-07-03 09:06

提前宣布重罰不禮讓視障與導盲犬 蘇貞昌小編糗更正

2019-07-03 12:31

王金平質疑初選民調恐不公 黨務人士：指控有誤導

2019-07-03 12:00

馬凱挺韓講經濟 杜紫宸：比孫大千、黃暐瀚要強

2019-07-02 23:55

柯文哲上海雙城論壇改穿皮鞋上陣 原來是她決定的

2019-07-03 13:28

全台最大縣被遺忘了？郭台銘總統初選足跡 尚未踏上彰化

2019-07-03 13:10

中央卡韓？ 韓國瑜：暗中卡得很厲害

2019-07-03 10:41

盧秀燕也質疑補助 政院：韓、盧說法不符事實

2019-07-03 00:17

台爭取參與ICAO大會 美國務院官員：將盡力促成

2019-07-03 04:34

徐永明：韓國瑜草包壞了台灣民主招牌

2019-07-03 09:04

海軍夏季卡其軍服 比照美軍改為國民領

2019-07-03 12:31

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38

2020不缺席 新黨推楊世光選總統

2019-07-03 00:32

民調說「唯一支持」加分？國民黨：依題目念全名才有效

2019-07-03 14:44

郭台銘：蔡英文信用早已破產 做不到就「閉嘴！」

2019-07-03 14:42

綠營發動偷襲初選民調 國民黨：抽中機率比中樂透低

2019-07-03 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top