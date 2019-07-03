藍營第3場政見發表會登場 韓搭小黃低調入場

2019-07-03 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



國民黨今晚在台大醫院國際會議中心舉辦第3場國政願景電視發表會，活動預計於8時正式開始，下午5時許已有支持者到場外聲援。

據了解，下午5時開始，會議中心大門口就集結了朱立倫、韓國瑜的支持者，相互聲援所支持的參選人。下午6時左右，國民黨總統初選參選人陸續到場，第1個到場的是高雄市長韓國瑜，韓搭計程車低調進場，其支持者看到韓下車，馬上大喊「凍蒜！」一旁朱立倫支持者也不遑多讓，拿起大聲公叫陣。