綠布局區域立委 可望與時力合作

2019-07-03 18:03 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



民進黨3日在中常會通過，10日將召開中執會，續提下屆區域立委提名人選。對此，民進黨秘書長羅文嘉3日受訪時表示，以保台抗中的大前提下，與時代力量保留對談空間，不排除與第三勢力合作，不過時代力量立委洪慈庸受訪時說，雙方還未開啟正式的協商。

民進黨4月底已完成53個區域立委提名，其餘24個選區會以徵召方式提名，並規劃7月底完成區域立委布局。在基隆市、新竹市、花蓮縣完成提名後，剩餘的21個選區將由9人提名小組、地方黨部分頭找人，不排除與第三勢力合作。

時代力量立委洪慈庸3日受訪時被問到目前時力與民進黨的協調表示，雙方提名作業都還沒未完成，民進黨也還沒有與時力開啟正式的討論和協商程序，再半年時間就要選舉，希望近期儘快展開程序。

對此，民進黨秘書長羅文嘉3日受訪時也表示，「保台抗中」的大目標為前提，雙方站在同一陣線，將盡可能保留對談空間，他強調，民進黨敞開溝通的橋樑和管道，任何時間談都沒問題。

針對民進黨副秘書長徐佳青下週卸任，外傳接任人選可能是太陽花領袖林飛帆，對此，羅文嘉3日受訪時表示，黨內目前正向各方徵詢，但他也肯定，林飛帆是很優秀的年輕人，強調「決定權要問他，不是問我。」被問到其他可能的口袋名單時，羅文嘉笑著拉出口袋說，一邊口袋是空的，另一邊也許有。

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