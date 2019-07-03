吳敦義批民進黨為選舉推法案 蔡英文：失格也有失公允

總統蔡英文今天下午前往新竹縣新豐鄉養豬場宣示口蹄疫拔針，媒體聯訪時，針對吳敦義於中常會中批「民進黨現在推的法案，都是為了獲取選舉利益，不顧民生」，她說，吳敦義這樣有失公允，也失格了。

現場媒體提問，指吳敦義痛批民進黨現在推的法案都是為了選舉考量，明年一月要讓獨裁退步黨下架，郭台銘也以管中閔案批蔡「獨裁」。