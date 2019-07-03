口蹄疫拔針 蔡英文視察新豐養豬場

台灣口蹄疫拔針滿一年，養豬業仍面臨非洲豬瘟威脅，總統蔡英文今天下午前往新竹縣新豐鄉養豬場宣示口蹄疫拔針，她說，口蹄疫拔針確實是國家整體的挑戰，這考驗國家意志，也考驗業者的決心，更考驗處理問題的用心，今天口蹄疫拔針已經完成，之後將申請不施打防疫針，順利的話台灣就能成為口蹄疫非疫區，這是大家一同努力的成果。