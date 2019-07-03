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影╱0~6歲國家養 宣明智：把錢用在孩子身上絕對是對的

2019-07-03 15:57聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為解決青年世代的求職煩惱，宣捷集團董事長宣明智今天偕同中華大學，共同宣布啟動「青年精準就業計畫」。針對日前鴻海創辦人郭台銘表示「國家養0到6歲的小孩」，宣明智表示，郭董有其想法，而他也認為「把錢用在孩子身上，絕對是對的。」

宣明智說，他觀察到年輕人為了找工作頭痛，根據主計總處統計數據，20至25歲初次尋職青年失業率高達12%，平均得花半年或更久的時間才能找到工作，這段時間等於是在空轉、浪費，所以決定打造「青年精準就業計畫」，協助年輕人從在校期間就開始接受訓練，提早做好身心狀態與專業能力準備，並在3個月的計畫課程後，能順利找到工作，精準對接企業。

宣明智說，參加課程的年輕人完全不需要繳費，只希望透過這項計畫，協助青年就業，也幫助企業縮短訓練新進員工的時間，降低訓練成本與流動率。至於計畫經費從何而來？他說會找郭董及其他企業，若沒有人支持，「由我個人出」。

另外，針對日前郭表示「要國家養0到6歲的小孩」，宣明智表示，養孩子就是希望培養他成為社會有用的人，事實上跟青年精準就業計畫是同樣的概念，「每一個青年都是國家寶貝，他們的力量要來貢獻國家和社會，每一個人都能貢獻，不就是最大的產出嗎？」

宣明智指出，少子化是國安的問題，希望小孩子加入變成將來就業的年輕人，所以投資在年輕人及小孩身上，一定是最有價值的事，「這個錢不是自己出，就是國家出，算來算去，總體經濟就是國家的事」，所以如果國家能夠出錢，幫每一個家庭能夠有很好的資源，把孩子養得好好的，都很有能力來貢獻社會，這就是大家所期待的。

宣明智說，國家鼓勵年輕人生育，「生完就是你自己的事，將來怎麼樣隨便，這樣沒有意義」，鼓勵生育就是要好好養，變成國家的棟梁，對於郭台銘說「要國家養0到6歲的小孩」，他認為郭董有自己的想法，他則強調「把錢用在孩子身上，絕對是對的。」

針對「要國家養0到6歲的小孩」，宣明智表示，郭董有其想法，而他則認為把錢用在孩子...
針對「要國家養0到6歲的小孩」，宣明智表示，郭董有其想法，而他則認為把錢用在孩子身上，絕對是對的。記者陳斯穎／攝影
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