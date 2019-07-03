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慶祝400人取回罷工三寶 長榮航空團膳吃「三寶飯」

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38聯合報 記者洪哲政╱即時報導

于北辰。圖／取自于北辰臉書網頁
于北辰。圖／取自于北辰臉書網頁
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立法院臨時會上午三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，明定國防、外交、大陸事務、國安相關機關的政務副首長或中將以上人員退休後，前往大陸參加黨政軍舉辦，由大陸領導人舉辦的活動，要經過原服務機關同意，並不得對象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌，妨害國家尊嚴。備役少將于北辰支持這項修法，但呼籲不能藉此剝奪退伍軍人赴陸旅遊等自由遷涉的人權。

立法院臨時會今天三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，在《兩岸人民關係條例》第9條、增訂第9條之3、第91條等部分修正條文，明定國防、外交、大陸事務、國安相關機關的政務副首長或中將以上人員退休後，前往大陸參加黨政軍舉辦，由大陸領導人舉辦的活動，要經過原服務機關同意，並不得對象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌，妨害國家尊嚴。

于北辰表示，按修法內容字面上而言，他贊成這項修法，因為在兩岸尚未結束敵對的狀況下，國軍過去的老長官赴陸對大陸政權的旗、徽、歌等行禮，對還在軍中的袍澤委實不好交待，相信也是眾多現役軍人心中的問號。

但于北辰也強調，試想若有退將赴陸旅遊與大陸官員不期而遇，雙方僅同桌用餐，會不會就被指為政治活動？他呼籲這項修法不能剝奪退伍軍人赴陸旅遊等自由遷涉的人權。

退伍軍人立法院國安

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