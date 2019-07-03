聽到大陸國歌就起立站好 如今兩岸條例修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院臨時會上午三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，明定國防、外交、大陸事務、國安相關機關的政務副首長或中將以上人員退休後，前往大陸參加黨政軍舉辦，由大陸領導人舉辦的活動，要經過原服務機關同意，並不得對象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌，妨害國家尊嚴。退役中將吳斯懷認為，內容對「政治活動」定義不明，恐淪為恣意指涉赴陸活動的空白支票。

立法院臨時會今天三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，在《兩岸人民關係條例》第9條、增訂第9條之3、第91條等部分修正條文，明定國防、外交、大陸事務、國安相關機關的政務副首長或中將以上人員退休後，前往大陸參加黨政軍舉辦，由大陸領導人舉辦的活動，要經過原服務機關同意，並不得對象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌，妨害國家尊嚴。若違反情節重大者，將剝奪月退俸給與、已支領者並應追回之。

而這次的修法源起，是因2016年11月，陸軍退役中將吳斯懷在內的32名退役將領前往大陸，參加由習近平主持的「孫中山誕辰150周年紀念活動」，並在唱對岸「國歌」時起立致敬的行為，引發外界譁然。

當事者之一的吳斯懷今天表示，民進黨此次以獨裁式的心態強行修法，業遭包括前副總統呂秀蓮與眾多學者批評。而修法內容對「政治活動」的說明缺乏明確定義，法中所指不得對象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌，那綠營縣市首長赴大陸招商，中方接待室都有大陸國旗，未來算不算違法？吳斯懷說，這種立法等於是開一張空白支票，讓綠營能恣意定義所謂赴陸活動，「我說你是政治活動，就是政治活動」。