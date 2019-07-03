提前宣布重罰不禮讓視障與導盲犬 蘇貞昌小編糗更正

2019-07-03 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今早透過Line與臉書宣傳即日起，行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手杖的視障者，罰款加倍為7200，但沒想到4個小時過後，蘇貞昌Line帳號貼出「小編更正啟事」，指出「行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手杖的視障者，罰款加倍為7200」目前仍在預告期，還沒報院核定。

蘇貞昌今貼出與導盲犬的合照，提醒即日起，行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手杖的視障者，罰款加倍為7200，並盼民眾平日若在路上遇到視障者帶著工作中的導盲犬，也請記得「三不一問」原則「不餵食、不干擾、不拒絕，要主動詢問視障朋友是否需要協助」，讓社會更友善。

但4小時後，蘇貞昌小編貼出更正啟事，解釋「行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手杖的視障者，罰款加倍為7200」，這個政策是既定的方向，正在預告期，但還沒報院核定，政府會盡快進行相關程序，盼這段期間還是請大家還是要多禮讓、多注意。