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慶祝400人取回罷工三寶 長榮航空團膳吃「三寶飯」

藍最後一場政見會 場內場外繃緊神經

2019-07-03 12:30聯合報 記者張文馨周志豪╱即時報導

國民黨總統初選的最後一場政見說明會今晚在台北舉行，聚焦「經濟」，這也是初選民調前最後一段衝刺，預料各方交火不斷，各陣營支持者也都會強力動員相挺，中央黨部規畫開放一樓空間給支持者，狹路相逢混亂升級，預備磋商會議中，不只一陣營憂心場面失控，場內場外都繃緊神經，國民黨已申請40名警力協助維持現場秩序。

之前政見會，支持者只能場外加油，無法進入活動現場大廳，都發生郭粉、韓粉互嗆口角。在前日的磋商會議中，中央黨部規畫開放一樓給支持者進場，候選人在二、三樓與支持者相隔。與會人士質疑，一樓空間有限，人潮聚集將讓混亂再升級，雙方互嗆可能更嚴重，雖有韓郭代表當場提醒對方自制，與會人士仍說，這種規畫不亂很難。

另外，由於最後一場活動由中天電視轉播，郭台銘和特定媒體的矛盾，也引發話題，幕僚磋商會議中，郭的代表質疑特定媒體記者對郭台銘不友善，希望該台當天要約束記者，不要挑釁郭台銘，否則，郭台銘將當場走人，此言一出，場面一度尷尬。

對於現場秩序維持，國民黨指出，一樓只是等候區，也不會提供轉播畫面給支持者，僅供參選人進出場時受訪使用，也會有動線區隔，僅媒體接待室開放電視轉播，國民黨表示，除了呼籲各陣營約束支持者，也會安排警力，並隨時因應突發狀況。

郭台銘國民黨

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