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兩岸條例修法三讀 退將終身管制、向對岸致敬最重剝奪月退俸

2019-07-03 12:30聯合報 記者林麗玉╱即時報導

立法院臨時會三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，少將以上高階退將及涉密政...
立法院臨時會三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，少將以上高階退將及涉密政務副首長以上人員，將「終身」管制參與大陸政治性活動，無地域限制，若向大陸旗、徽、歌等行禮、唱頌等，則認定妨害尊嚴，情節重大，將剝奪月退俸。國民黨團批修惡法，舉字牌高喊「擴大管制、重傷人權」、「假國安之名，行使選舉操作之實」。記者／林麗玉攝影
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立法院臨時會三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，少將以上高階退將及涉密政務副首長以上人員，將「終身」管制參與大陸政治性活動，無地域限制，管制區包括港澳等；若向大陸政權旗、徽、歌等行禮、唱頌等，則認定妨害國家利益及尊嚴，若違反且情節重大，將剝奪月退俸。

民進黨團挾多數優勢闖關成功，國民黨團批修惡法，舉字牌高喊「擴大管制、重傷人權」、「假國安之名，行使選舉操作之實」。

這次的修法源起，2016年11月，陸軍退役中將吳斯懷等32名退役將領前往大陸，參加習近平主持「孫中山誕辰150周年紀念活動」，並在唱對岸「國歌」時起立致敬，引發外界譁然；還有前國防大學校長夏瀛洲曾發言「國軍共軍都是中國軍」惹議。原本行政院修法版本有「退離職滿15年不受限制」，但民進黨團朝野協商時提再修正動議，以管制「行為」非「年限」為由，刪除15年改為終身，管制也不限大陸地區，今天院會表決，民進黨團以多數優勢闖關成功。

另外，2016年9月時，前故宮院長馮明珠在卸任三個多月後，因規定僅需向原單位申請，即可自行縮短管制年限，隨即馮轉任北京故宮研究院顧問，引發輿論熱議；2016年以來，至少58名前退職政務官、直轄市長刪減赴陸管制年限，自行減為三個月至兩年不等。這次修法也通過，退離職未滿三年之政務官，修法通過三年期限只能增加、不得縮減。

此次修法通過《兩岸人民關係條例》第9條、增訂第9條之3、第91條等部分修正條文，明定國防、外交、大陸事務、國安相關機關的政務副首長或少將以上人員，「終身」管制參與大陸黨政軍、或具政治性機關所辦慶典活動，若向大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌等則認定為危害國家整體利益及尊嚴，違反情節重大，將剝奪月退俸給與、已支領者並應追回之，原機關最高處一千萬元。估算少將以上受影響人數約兩千人。

國民黨立委賴士葆批評，這是「假國安之名，行使選舉操作之實」，民進黨痛罵退將「該死」，只是為了救民進黨選情。林為洲批評，修法不符合法律明確性、更不符合比例原則。

民進黨國安兩岸條例退將

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