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管制退將三讀 藍委齊轟：選舉到了、政治利益操作

2019-07-03 12:17聯合報 記者賴于榛╱即時報導

立法院臨時會今三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，加嚴管制高階退將赴陸活動。國民黨立委在三讀前接連上台砲轟，批評民進黨修法根本是一到選舉就為了政治利益操作。

《兩岸人民關係條例》部分條文修正案三讀通過，未來少將以上高階退將及涉密政務副首長以上人員，將「終身」管制參與大陸政治性活動，管制區無地域限制；若向大陸政權旗、徽、歌等行禮、唱頌等，則認定妨害國家利益及尊嚴，若違反且情節重大，將剝奪月退俸給與退離職。

國民黨立委們趁三讀前接連發言抨擊，曾銘宗指出，他們支持立法方向，但是法條對於活動、相關政治機關等等定義不清，執行上會有重大爭議，修法表面上是維護國家安全，但實質上為了2020大選騙選票，他們不願意隨之起舞、不願意背書。

吳志揚則說，修法後將變成比較人治抽象的規範，新修條文加了違反國家利益決定是否延長管制時間與否，但國家利益是非常抽象主觀的判定，有高度的不確定性，恐因人設事、隨便判斷，質疑這是成熟民主法治國家的條文嗎？

林為洲也批評修法定義不清，不符合法律明確性的立法原則，也不符合管制人民權利的比例原則，因為退將知悉的機密是有時效性，一定期效後就可以解密，為何針對人的管制要有年限，難道擔任過公務員的身分就沒有資格恢復成平民？

林為洲質疑，這樣的修法嚴重侵犯人權，參加一個有中共國旗升起來的活動就會觸犯法律是超過比例原則，根本是選舉操作，一到選舉就為了政治利益操作。

民進黨立委王定宇則說，這次修法規範的是對著中共政權屈膝的軍人，而非所有軍人，批國民黨沒出息別拖所有人下水；柯建銘表示，這次修法是國安五法最後的版圖，關鍵重點就是沒有管制年限、限制的退將包含少將以上，且規範的行為沒有地域問題。

而兩岸人民關係條例第九條表決通過後，藍綠立委集中到議場中央形成看板戰，國民黨立委舉牌反對，手板寫著管制無限大、台灣北韓化，並批評「擴大管制、重傷人權、操作選舉」；民進黨則高舉贊成，大喊「捍衛國家、守護民主」，但過程平和，並無肢體衝突。

立委曾銘宗。記者賴于榛／攝影
立委曾銘宗。記者賴于榛／攝影
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立委林為洲。記者賴于榛／攝影
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國民黨團反對兩岸人民關係條例修法。記者賴于榛／攝影
國民黨團反對兩岸人民關係條例修法。記者賴于榛／攝影
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立委賴士葆。記者賴于榛／攝影
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退將國民黨

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