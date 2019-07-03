管制退將三讀 藍委齊轟：選舉到了、政治利益操作

2019-07-03 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



立法院臨時會今三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，加嚴管制高階退將赴陸活動。國民黨立委在三讀前接連上台砲轟，批評民進黨修法根本是一到選舉就為了政治利益操作。

《兩岸人民關係條例》部分條文修正案三讀通過，未來少將以上高階退將及涉密政務副首長以上人員，將「終身」管制參與大陸政治性活動，管制區無地域限制；若向大陸政權旗、徽、歌等行禮、唱頌等，則認定妨害國家利益及尊嚴，若違反且情節重大，將剝奪月退俸給與退離職。

國民黨立委們趁三讀前接連發言抨擊，曾銘宗指出，他們支持立法方向，但是法條對於活動、相關政治機關等等定義不清，執行上會有重大爭議，修法表面上是維護國家安全，但實質上為了2020大選騙選票，他們不願意隨之起舞、不願意背書。

吳志揚則說，修法後將變成比較人治抽象的規範，新修條文加了違反國家利益決定是否延長管制時間與否，但國家利益是非常抽象主觀的判定，有高度的不確定性，恐因人設事、隨便判斷，質疑這是成熟民主法治國家的條文嗎？

林為洲也批評修法定義不清，不符合法律明確性的立法原則，也不符合管制人民權利的比例原則，因為退將知悉的機密是有時效性，一定期效後就可以解密，為何針對人的管制要有年限，難道擔任過公務員的身分就沒有資格恢復成平民？

林為洲質疑，這樣的修法嚴重侵犯人權，參加一個有中共國旗升起來的活動就會觸犯法律是超過比例原則，根本是選舉操作，一到選舉就為了政治利益操作。

民進黨立委王定宇則說，這次修法規範的是對著中共政權屈膝的軍人，而非所有軍人，批國民黨沒出息別拖所有人下水；柯建銘表示，這次修法是國安五法最後的版圖，關鍵重點就是沒有管制年限、限制的退將包含少將以上，且規範的行為沒有地域問題。