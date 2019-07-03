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任教大陸大學違法？ 中研院：再行文陸委會釐清

2019-07-03 12:17聯合報 記者何定照╱即時報導

國人在大陸大學專職到底是否違法？中研院日前發公文給院內，指8月起禁止在大陸大學擔任專任教師者兼任中研院研究人員，以免違反陸委會93年公告及兩岸人民關係條例，陸委會昨晚卻說這非兩岸條例適用範圍。中研院今表示將盡速行文陸委會，確認國人在大陸大學任教是否合法，相關規定都依陸委會說法。

中研院人事室主任林怡君表示，中研院在研擬公文前，因看陸委會公告指國人不得擔任大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）職務或成員，想釐清大學究竟是否所指機構，特別電詢陸委會。對方當時告知大陸各大學不論國立、省立等，都是人民政府所屬，因此也屬政務系統，國人不得在此專職。

林怡君說，不過依照陸委會最新新聞稿，大陸大學究竟是否算政務相關機構，並不明確，中研院將盡速行文陸委會，確認此點。相關規定也都會依陸委會說明，如有需要更動，就會更改。

中研院6月發出公文，表示8月起禁止在大陸大學擔任專任教師的台灣人兼任中研院研究人員，否則因大陸的大學是大陸教育部所屬機構，會違反陸委會93年公告，進而違反兩岸人民關係條例中，規定台灣人不得擔任陸委會公告的大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）職務或成員。

中研院前研究員劉孔中投書媒體，指中研院曲解陸委會公告，表示該公告所指政務機構與教育相關者，應是教育部及教育部直屬特設機構、事業單位、辦事機構，根本不包括大學；大陸的大學包括國立、市立、省立、私立等，也並非都是大陸教育部所屬機構。

中研院昨晚發聲明，指公告除依兩岸關係條例規定及陸委會公告，也有洽詢陸委會，確知台灣人不得擔任大陸教育部及各級政府所屬職務。中研院說，他們是依法行政，且也徵詢國內多所大學作法，才認定此類人員不宜獲聘為中研院兼任研究人員。

不過，陸委會昨晚表示，來台灣學術機構及大學院校的兼職人員選聘事宜，並非兩岸條例適用範圍。但陸委會也說，中研院是我國學術研究最高機關，對我國家安全利益具深遠影響，尊重中研院決定研究人員聘任資格條件。中研院今天針對陸委會說法回應，表示將跟陸委會再釐清。

中研院日前發公文給院內，指8月起禁止在大陸大學擔任專任教師者兼任中研院研究人員，...
中研院日前發公文給院內，指8月起禁止在大陸大學擔任專任教師者兼任中研院研究人員，以免違反陸委會93年公告及兩岸人民關係條例，引起風波。本報資料照片
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陸委會中研院教育部

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