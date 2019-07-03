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最後一場國政會 韓國瑜將談FTA、自經區及以核養綠

2019-07-03 12:03聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨今天將在台北舉行最後一場總統初選國政願景發表會，主題聚焦經濟、財政、環境，能源。韓國瑜將會重申過去「庶民經濟」的主張，除了照顧農林漁牧業外，也會透過「經貿外交」，對外簽訂FTA，對內建立字經區，來讓台灣服務業與高附加價值產業與國際接軌；能源方面，韓國瑜將以核安和民主為前提，以「以核養綠」為主題出新的能源政策。

韓陣營強調，韓國瑜不只是只有發大財的概念，更一直把經貿當成經濟政策的主軸。韓國瑜有感過去太多多政治議題扭曲經貿的重要性，因此，他會特別強調要解決經濟問題，一定要有一個總體戰略，台灣是一個出口、外貿導向的國家，對外必須透過簽訂自由貿易協定來幫台灣找出路，對內透過自經區鬆綁法令，讓台灣的服務業跟具有高附加價值的產業與國際接軌。

韓國瑜也會重申他所重視的「庶民經濟」，雖然農民僅占就業人口的3％，但韓國瑜認為，農林漁牧業比較辛苦，所以所謂的解決經濟問題不能只是照顧有國際競爭力的企業，也會以庶民經濟為主。

在能源議題方面，韓國瑜認為，民進黨欠缺一個合理的能源政策，如過早提出非核家園，貿然廢核，拼命火力發電跟燃煤發電，反而造成環保污染的問題，所以他也會進一步提出新的能源政策。韓國瑜會在確保「核安跟民主」兩者的前提，在克服核安問題的前提下，以去年公投通過的「以核養綠」為主張，重新檢視國家能源政策。

此外，針對環保跟社會福利問題，包含年金改革所引發的爭論，造就軍公教過度被汙名化，製造台灣內部仇恨的問題，韓國瑜也會提出因應方案。

高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
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