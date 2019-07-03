親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

深海慘案：俄軍「特種潛艇」巴倫支海神秘起火14死

考完對答案！108指考 歷史科試題與解答（含非選）

立院審兩岸人民關係條例 朝野對峙

2019-07-03 11:42聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

立法院今天加開臨時會審查台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂條文，表決時，朝野拿著各自立場的手牌叫喊對峙。

立法院今天加開臨時會審查台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂條文，表決時，朝野拿著...
立法院今天加開臨時會審查台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂條文，表決時，朝野拿著各自立場的手牌叫喊對恃。記者邱德祥／攝影
分享

立法院兩岸條例

相關新聞

刑訴修正三讀／防被告潛逃 限制住居者需繳護照

2019-07-03 10:29

高嘉瑜回來選基隆市長？林右昌：想選市長的有4、5個

2019-07-02 14:37

某些老長官赴陸作為和軍中袍澤不好交待 他支持修法

2019-07-03 12:38

遭公審管中閔喊政治迫害 郝明義批管：文人無行

2019-07-03 12:36

聽到大陸國歌就起立站好 如今修法當事人出面表心跡

2019-07-03 12:35

卓榮泰訪美 重申蔡英文兩岸政策秉持不挑釁態度

2019-07-03 12:30

立院三讀／退將終身管制 向對岸致敬最重剝奪月退俸

2019-07-03 12:30

藍最後一場政見會 場內場外繃緊神經

2019-07-03 12:30

任教大陸大學違法？ 中研院：再行文陸委會釐清

2019-07-03 12:17

管制退將三讀 藍委齊轟：選舉到了、政治利益操作

2019-07-03 12:17

最後一場國政會 韓國瑜將談FTA、自經區及以核養綠

2019-07-03 12:03

聲量低不當網紅 侯友宜：我不是那種咖

2019-07-03 11:27

刑訴法補上防逃機制 黃國昌呼籲快修棄保潛逃罪

2019-07-03 10:42

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23

初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布

2019-07-03 10:08

影／台北市長柯文哲率團赴上海展開「雙城論壇」

2019-07-03 09:12

卜睿哲：美國會對台支持重要 但不該誇大其影響力

2019-07-03 09:06

不滿赴雙城論壇遭抹紅 柯文哲：不僅反紅媒也要反綠媒

2019-07-03 08:33

不再脫稿演出 柯文哲今赴上海雙城論壇「全程照稿念」

2019-07-03 08:29

台爭取參與ICAO大會 美國務院官員：將盡力促成

2019-07-03 04:34

盧秀燕也質疑補助 政院：韓、盧說法不符事實

2019-07-03 00:17

沒資格講下一代？蔡英文嗆：對女性的人身攻擊大可不必

2019-07-02 21:44

政院：韓國瑜所說與事實不符 盧秀燕說的也不正確

2019-07-02 21:30

影／泛藍分裂？新黨推楊世光選總統 學者：影響不大

2019-07-02 17:51

【重磅快評】韓國瑜兩串蕉換小費 總比盧秀燕好多了

2019-07-02 17:49

王定宇指高雄公文出包 謝寒冰：急著黑韓擺烏龍？

2019-07-02 17:43

影／時代力量不排除自提總統候選人

2019-07-02 16:44

香港太陽花只佔領3小時 黃暐瀚：將影響國民黨初選民調

2019-07-02 16:27

林飛帆接黨副秘書長？ 羅文嘉：沒有此事

2019-07-02 15:36

談政院登革熱預算 韓國瑜：寧給外人不給家人

2019-07-02 15:14

陪審公投案遭駁 提案人不服要訴訟

2019-07-02 15:12

自提總統人選？時力：繼續留在決策會議中討論

2019-07-02 15:11

國民黨不當政治提款機 胡幼偉：老韓正挖坑活埋民進黨

2019-07-02 15:02

建交30周年 台灣和貝里斯簽第一份廉政合作協定

2019-07-02 14:36

網友惡搞維基百科 陳其邁「兼任」高雄市長

2019-07-02 14:09

與貝里斯簽署廉政合作協定 總統：兩國合作新頁

2019-07-02 14:09

傳林飛帆被徵詢任黨副秘書長 羅文嘉：沒有此事

2019-07-02 14:05

YouTube訂戶突蒸發800人 羅智強喊：發生悲劇

2019-07-02 12:45

不是找吳思瑤復仇？李婉鈺：考慮參選天母、北投立委

2019-07-02 11:13
看更多

熱門文章

罷韓風波延燒 韓陣營：不排除公布幫陳菊收的爛攤子

2019-07-02 13:03

從挺韓到不挺 杜紫宸分析支持者離去原因「只是少一句話」

2019-07-02 14:04

6歲以下幼兒國家養 郭台銘深夜回應質疑

2019-07-03 00:04

香港太陽花只佔領3小時 黃暐瀚：將影響國民黨初選民調

2019-07-02 16:27

力挺管中閔 韓國瑜：我是台灣人，我們不能再沉默

2019-07-02 22:51

YouTube訂戶突蒸發800人 羅智強喊：發生悲劇

2019-07-02 12:45

黑韓+初選民調告急 韓冰旅外憂心爸想回台被喊卡

2019-07-03 09:58

不滿赴雙城論壇遭抹紅 柯文哲：不僅反紅媒也要反綠媒

2019-07-03 08:33

昔挺韓今獎勵嗆韓模範生看戲 韓國瑜：尊重

2019-07-02 14:07

綠黨工被起底指中共幫韓國瑜 孫大千批：借刀殺人

2019-07-03 08:07

韓國瑜造勢借場地引爭議 楊文科：縣府廣場不再外借了

2019-07-02 14:13

行政院給錢氣呼呼？韓國瑜：我好像服務員拿小費

2019-07-02 15:45

沒資格講下一代？蔡英文嗆：對女性的人身攻擊大可不必

2019-07-02 21:44

【重磅快評】韓國瑜兩串蕉換小費 總比盧秀燕好多了

2019-07-02 17:49

國民黨不當政治提款機 胡幼偉：老韓正挖坑活埋民進黨

2019-07-02 15:02

高嘉瑜回來選基隆市長？林右昌：想選市長的有4、5個

2019-07-02 14:37

王定宇指高雄公文出包 謝寒冰：急著黑韓擺烏龍？

2019-07-02 17:43

6歲前幼兒國家養財源在哪？郭台銘提短期及長期計畫

2019-07-02 22:43

林石化悄悄結束代理國防醫學院長 查岱龍6月接院長

2019-07-02 16:06

力挺郭台銘再拋「郭朱配」 林明溱：我有建議他

2019-07-02 19:27

罷免韓國瑜冷處理 綠委：避免被當選舉操作

2019-07-02 12:54

罷免韓國瑜 綠營立委怕踢鐵板

2019-07-02 14:09

影／時代力量不排除自提總統候選人

2019-07-02 16:44

韓國瑜號召7月6日遊高雄 韓粉臉書line熱烈響應

2019-07-02 12:43

政院：韓國瑜所說與事實不符 盧秀燕說的也不正確

2019-07-02 21:30

初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布

2019-07-03 10:08

全國幼童國家養？郭家養？老天鵝：僅29%網友認為可行

2019-07-02 13:27

不再脫稿演出 柯文哲今赴上海雙城論壇「全程照稿念」

2019-07-03 08:29

影／泛藍分裂？新黨推楊世光選總統 學者：影響不大

2019-07-02 17:51

韓國瑜造勢地惹議 楊文科：未來不外借政治活動

2019-07-02 19:49

【即時短評】開芭樂票或債台高築？ 逐大位者不能含混

2019-07-02 22:56

王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23

新一波競選影片 郭台銘：創造台灣第二次經濟奇蹟

2019-07-02 20:16

登革熱補助 韓國瑜直播再嗆政院扭曲

2019-07-03 00:11

馬凱挺韓講經濟 杜紫宸：比孫大千、黃暐瀚要強

2019-07-02 23:55

火線評論／柯文哲才是蔡英文最強側翼

2019-07-02 14:09

楊世光拋三大政見 代表新黨選總統

2019-07-02 18:29

台爭取參與ICAO大會 美國務院官員：將盡力促成

2019-07-03 04:34

盧秀燕也質疑補助 政院：韓、盧說法不符事實

2019-07-03 00:17

沒有藍委挺？ 郭台銘：他們怕被「哪一家軍」攻擊

2019-07-02 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top