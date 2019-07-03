中央卡韓？ 韓國瑜：暗中卡得很厲害

2019-07-03 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜接受POP Radio主持人黃暐瀚專訪，被問到當市長半年，是否覺得有些事並非市長能做、被中央卡了，韓國瑜說，不會明卡，但暗中卡得很厲害，民進黨丟掉高雄始終無法接受，還有退休官員遙控市府單位，裡應外合，給民主很壞示範。

中央跟高雄針對登革熱預算問題交鋒不斷，韓國瑜說，感謝政院日前撥款，但他要糾正衛福部說沒幫助越南登革熱，「這有點耍詐，他不提印尼」，可喜歡周邊國家沒問題，但高雄才是自己兄弟姊妹，卻屢被嘲諷，「我們不喜歡這種感覺」。

韓國瑜說，高雄 5月發生登革熱，民進黨籍台南市長黃偉哲問高雄是否需要協助，台南願意幫忙，讓他很感動，「這態度友善、成熟，綠軍還是有人有同理心，但行政院身上我看不見」。蔡政府應聰明點，對不同政黨寬容，選票並不會流失，人心是肉做的。

被問到當市長半年，是否覺得有些事不是市長能做的、被中央卡了？韓國瑜說，「我覺得他不會明卡，但暗中卡得很厲害」，畢竟對民進黨來說心裡太不舒服，高雄市被民進黨視為保險箱、口袋裡的東西，丟了始終無法接受。