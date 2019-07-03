刑訴修正三讀／防被告潛逃 限制住居者需繳護照

2019-07-03 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



圖為中華民國護照。聯合報系資料照 分享 facebook

立法院院會今三讀通過「刑事訴訟法」修正案，為防止在審判中的「停止羈押者」潛逃，明訂法院得命被告於宣判期日到庭，違者逕行拘提；並在期間接受科技監控，交附護照，未經法院不得離開住、居所或一定區域等，以健全防逃機制。

提案修正的民進黨立委許智傑表示，過去曾發生前東帝士集團負責人陳由豪因涉嫌欠稅與掏空案，逃亡大陸10多年；以及台灣「十大通緝經濟罪犯要犯」之一、涉掏空力霸集團的的前力霸集團總裁王又曾逃亡美國近20年（2016年在美發生車禍過世）。

新修正的「刑事訴訟法」明訂，法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益之均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告應遵守下列事項，包括接受適當的科技設備監控，未經法院或檢察官許可，不得離開住、居所或一定區域；交付護照、旅行文件或法院亦得通知主管機關不予核發護照、旅行文件；未經法院或檢察官許可，不得就特定財產為一定之處分等。違背上述事項者，得逕行拘提。

而為防堵被告在停止羈押期間達到竄逃之目的，今天也三讀通過時代力量再修正動議，被告經法院許可停止羈押等情況下，法院得命其應於審判期日及宣示判決之日到庭。 違者得逕行拘提。

此外，三讀條文也明訂，被告經法院告知死刑、無期徒刑或逾二年有期徒刑，有相當理由認為有逃亡之虞者，得逕行拘提。