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王金平：總統初選疑慮大 黨中央應釋疑並提對策

2019-07-03 10:23聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

日前宣布不參加國民黨初選的國民黨立委王金平今舉行記者會，表達對於黨內初選的憂慮，他表示，各陣營充斥「被做掉」的焦慮，尤其有被民進黨操弄，決定候選人的重大疑慮，甚至有人要求停辦初選。因此，他提出兩大建議，首先，請黨中央即刻向社會公開說明，本次調查取樣的特殊性，以釋各陣營支持者的疑慮；第二，提出因應策略防範，至少降低對手陣營，意圖影響初選的策略攻勢。

王金平說，4年前「唯一支持洪秀柱」到「換柱」殷鑑不遠，豈能不慎乎？再不做為，結果堪慮。初選至此，該有所為，有所不為，只要有心，一切都還來得及。

王金平聲明全文：

最後關鍵，還來得及

金平這54年來為黨犧牲奉獻，即使有再多的委屈，我都可以忍受，但面臨黨的存亡危機之際，我絕不沈默。

7月8日正式開始民調，決定初選結果。各陣營充斥「被做掉」的焦慮。

尤其採取「取足各項樣本」、「戶內選樣」等，是受訪者不熟悉的方式，如接到電話者，不一定是受訪者，再加上七天冗長的作業期，加深各方的不信任的疑慮，更強化「被做掉」的恐懼。

雙雄緊繃，決定勝負3到5 % 的關鍵變數，讓綠營握有可輕易操弄「只要誰好打」、「誰容易增亂」就支持誰的大好機會。換言之，國民黨的初選有被民進黨操弄，決定候選人的重大疑慮。

以上絕非杞人憂天；各陣營已出現，或主張退出初選，直攻大選；或呼籲停辦初選。奇奇怪怪的初選，已出現可預期的奇奇怪怪過程和結果。自毀長城，大有可能。

當斷則斷，不斷自亂；亡羊補牢猶未晚矣！還來得及，金平和社會已預見初選恐難善了，金平以愛黨之心，謀黨之誠，具體建議以下兩事，或可力挽危局：

一、 黨中央即刻向社會公開說明，本次調查取樣的特殊性，以釋各陣營支持者的疑慮。否則以訛傳訛，一發難以收拾。

二、 提出因應策略防範，至少降低對手陣營，意圖影響初選的策略攻勢。4年前「唯一支持洪秀柱」到「換柱」殷鑑不遠，豈能不慎乎？再不做為，結果堪慮！

放任不為，必然自毀長城；虛應故事，與其揚湯止沸，不如釜底抽薪。初選至此，該有所為，有所不為，只要有心，一切都還來得及。

王金平國民黨長城

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